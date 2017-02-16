Два из пяти случаев, когда английские клубы пропускали пять голов в Лиге чемпионов, принадлежат «Арсеналу»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» в гостях крупно уступил «Баварии» – 1:5. Таким образом, этот случай стал пятым за всю историю турнира, когда английский клуб пропускал пять голов в одной встрече. Два из них принадлежат лондонскому клубу.

Добавим, что также «Арсенал» стал первой английской командой, которая пропустила в Лиге чемпионов 200 голов.

Напомним, ответная встреча между «Арсеналом» и «Баварией» состоится в Лондоне 7 марта в 22:45 по московскому времени.

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