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    Два из пяти случаев, когда английские клубы пропускали пять голов в Лиге чемпионов, принадлежат «Арсеналу»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» в гостях крупно уступил «Баварии» – 1:5. Таким образом, этот случай стал пятым за всю историю турнира, когда английский клуб пропускал пять голов в одной встрече. Два из них принадлежат лондонскому клубу.

    Добавим, что также «Арсенал» стал первой английской командой, которая пропустила в Лиге чемпионов 200 голов.

    Напомним, ответная встреча между «Арсеналом» и «Баварией» состоится в Лондоне 7 марта в 22:45 по московскому времени.

    «У нас есть ответная игра». Как Роббен и Тиаго уничтожили «Арсенал» (ВИДЕО)

    Источник: Opta

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    16.02.2017 01:47
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