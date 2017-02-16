Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду не может забить в ЛЧ уже 523 минуты, что является самой длинной безголевой серией португальца

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не сумел отличиться голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1) и продлил безголевую серию до 523 минут. Это самый продолжительный отрезок времени в рамках главного еврокубка, за который португалец ни разу не поразил ворота соперника.

    Добавим, что Роналду удалось отметиться голевой передачей и установить личный рекорд по количеству ассистов в одном розыгрыше Лиге чемпионов – теперь у нападающего их пять.

    В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в Лиге чемпионов семь матчей, в которых, кроме пяти голевых передач, записал на свой счет два забитых мяча.

    «Он должен заткнуться». Как «Наполи» унизил «Реал», но проиграл (ВИДЕО)

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 01:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 17 февраля 2017, 23:22

      игру провел отлично. 4 голевых паса-забили один,- так тут вопросы к Бензема и т.д

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      500/\500 16 февраля 2017, 19:24

      Ну и что если забивает за то делает голевое передачи а команда максимум реализует. Главное не счеты а победы. Вот итога игры))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 февраля 2017, 09:35

      Ок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 16 февраля 2017, 07:03

      в ЛЧ сами виноваты - не могут пенку нарисовать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 февраля 2017, 05:08

      Вот кому то заняться нечем - считают минуты и секунды....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 февраля 2017, 03:14

      Вот, незадача...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11