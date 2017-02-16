Роналду не может забить в ЛЧ уже 523 минуты, что является самой длинной безголевой серией португальца

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не сумел отличиться голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1) и продлил безголевую серию до 523 минут. Это самый продолжительный отрезок времени в рамках главного еврокубка, за который португалец ни разу не поразил ворота соперника.

Добавим, что Роналду удалось отметиться голевой передачей и установить личный рекорд по количеству ассистов в одном розыгрыше Лиге чемпионов – теперь у нападающего их пять.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в Лиге чемпионов семь матчей, в которых, кроме пяти голевых передач, записал на свой счет два забитых мяча.

«Он должен заткнуться». Как «Наполи» унизил «Реал», но проиграл (ВИДЕО)