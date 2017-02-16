Бензема стал лучшим французским бомбардиром в рамках Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился забитым мячом на 18-й минуте в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Данный гол стал для 29-летнего форварда 51-м в рамках еврокубка.

Таким образом, Бензема стал лучшим французским бомбариром Лиги чемпионов, обогнав по количеству голов экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри, на счету которого значатся 50 забитых мячей.

Напомним, Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне француз провел за мадридский клуб в Лиге чемпионов семь матчей, в которых забил пять голов.