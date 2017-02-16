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    Бензема стал лучшим французским бомбардиром в рамках Лиги чемпионов

    Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился забитым мячом на 18-й минуте в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Данный гол стал для 29-летнего форварда 51-м в рамках еврокубка.

    Таким образом, Бензема стал лучшим французским бомбариром Лиги чемпионов, обогнав по количеству голов экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри, на счету которого значатся 50 забитых мячей.

    Напомним, Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне француз провел за мадридский клуб в Лиге чемпионов семь матчей, в которых забил пять голов.

    Источник: Opta

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    16.02.2017 00:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +73

      Фесс 16 февраля 2017, 11:36

      Бензема то! - кричали они. Бензема это! - кричали они.
      А парень просто делает свое дело.) "Невидимый" герой Реала.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 февраля 2017, 00:41

      Бенз вписал своё имя в историю. Но мог уже и больше забить

      0
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 16 февраля 2017, 00:05

      Красава!

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