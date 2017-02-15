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    Калитвинцев: «В матче с «Торпедо», к сожалению, футбола получилось мало»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал итог товарищеского матча против «Торпедо» из Кутаиси. Встреча закончилась поражением бело-голубых со счетом 0:1.

    «Я бы назвал встречу с «Торпедо» очень познавательной и информативной битвой. Крайне полезной для нашей молодежи, которая получила представление о скоростях на высоком уровне, о том, к чему надо стремиться.

    Это в детском футболе можно спокойно принять мяч, поднять голову, отдать передачу, а здесь тебе времени на размышление не дадут. К сожалению, футбола получилось мало. Мы договаривались об одном, но вышло другое – игроки почему-то старались проявить себя в основном в единоборствах, в борьбе», – сказал специалист.

    «Динамо» на данный момент возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.

    Источник: ФК «Динамо»

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    15.02.2017 23:28
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