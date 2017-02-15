Калитвинцев: «В матче с «Торпедо», к сожалению, футбола получилось мало»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал итог товарищеского матча против «Торпедо» из Кутаиси. Встреча закончилась поражением бело-голубых со счетом 0:1.

«Я бы назвал встречу с «Торпедо» очень познавательной и информативной битвой. Крайне полезной для нашей молодежи, которая получила представление о скоростях на высоком уровне, о том, к чему надо стремиться.

Это в детском футболе можно спокойно принять мяч, поднять голову, отдать передачу, а здесь тебе времени на размышление не дадут. К сожалению, футбола получилось мало. Мы договаривались об одном, но вышло другое – игроки почему-то старались проявить себя в основном в единоборствах, в борьбе», – сказал специалист.

«Динамо» на данный момент возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.