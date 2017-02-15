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    Оспина: «Нойер великолепно играет ногами — именно это делает его идеальным голкипером»

    Вратарь «Арсенала» Давид Оспина в преддверии встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» поделился мнением о страже ворот мюнхенцев Мануэле Нойере.

    «Все знают, насколько хорошо Нойер. Он творит невероятные вещи и регулярно подтверждает свой высочайший уровень. Ко всему прочему, он великолепно играет ногами — думаю, именно это делает его идеальным голкипером. В Южной Америке вратари много играют ногами. Этому компоненту игры у нас уделяется много внимания», — сказал колумбиец.

    «Бавария» примет «Арсенал» в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    15.02.2017 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 февраля 2017, 15:57

      Идеальный голкипер - тот который не пропускает, поэтому идеальных нет...
      В любом случае есть множество голкиперов с похожим КПД, уверен лучшим является не Нойер на данный момент...

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > panmon 15 февраля 2017, 15:59

      Вот сегодня вечером и увидим))

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      Рейтинг: +2509

      panmon > zatonn 15 февраля 2017, 16:09

      Я бы не сказал что Арсенал является лучшей проверкой:)
      В этом матче я за немцев...

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