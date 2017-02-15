Оспина: «Нойер великолепно играет ногами — именно это делает его идеальным голкипером»

Вратарь «Арсенала» Давид Оспина в преддверии встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» поделился мнением о страже ворот мюнхенцев Мануэле Нойере.

«Все знают, насколько хорошо Нойер. Он творит невероятные вещи и регулярно подтверждает свой высочайший уровень. Ко всему прочему, он великолепно играет ногами — думаю, именно это делает его идеальным голкипером. В Южной Америке вратари много играют ногами. Этому компоненту игры у нас уделяется много внимания», — сказал колумбиец.

«Бавария» примет «Арсенал» в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.