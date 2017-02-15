Варди — самый регрессивный игрок сезона в АПЛ по версии The Daily Telegraph

Британское издание The Daily Telegraph опубликовало топ-20 футболистов английской Премьер-лиги, которые в текущем сезоне не оправдывают ожиданий болельщиков и экспертов.

Список возглавил нападающий «Лестера» Джейми Варди. По итогам прошлого сезона команда Клаудио Раньери стала чемпионом Англии, а форвард с 24-мя голами в 34-х матчах был признан игроком сезона.

После 25-ти туров текущего розыгрыша АПЛ «лисы» занимают 17-е место. На счету 30-летнего Варди пять мячей в 22-х играх.

Топ-5 списка выглядит так:

1. Джейми Варди, «Лестер Сити»

2. Ламин Коне, «Сандерленд»

3. Мусса Сиссоко, «Тоттенхэм»

4. Джордон Айб, «Борнмут»

5. Уэс Морган, «Лестер Сити»