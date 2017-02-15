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    Варди — самый регрессивный игрок сезона в АПЛ по версии The Daily Telegraph

    Британское издание The Daily Telegraph опубликовало топ-20 футболистов английской Премьер-лиги, которые в текущем сезоне не оправдывают ожиданий болельщиков и экспертов.

    Список возглавил нападающий «Лестера» Джейми Варди. По итогам прошлого сезона команда Клаудио Раньери стала чемпионом Англии, а форвард с 24-мя голами в 34-х матчах был признан игроком сезона.

    После 25-ти туров текущего розыгрыша АПЛ «лисы» занимают 17-е место. На счету 30-летнего Варди пять мячей в 22-х играх.

    Топ-5 списка выглядит так:

    1. Джейми Варди, «Лестер Сити»

    2. Ламин Коне, «Сандерленд»

    3. Мусса Сиссоко, «Тоттенхэм»

    4. Джордон Айб, «Борнмут»

    5. Уэс Морган, «Лестер Сити»

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.02.2017 15:37
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 февраля 2017, 21:16

      Надо было в Китай переходить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 февраля 2017, 18:04

      Надо было в Арсенал переходить. Сейчас уже не позовут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 15 февраля 2017, 17:46

      Забияка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      ankavun 15 февраля 2017, 17:40

      А так хорошо начинал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 февраля 2017, 17:29

      не продали вовремя ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 февраля 2017, 16:29

      Как и вся команда, в целом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 15 февраля 2017, 15:42

      Это не он. Это весь Лестер в стогнации

      3
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