Оздоев будет получать зарплату в «Рубине» и в «Тереке»

Полузащитник Магомед Оздоев будет получать зарплату как в «Рубине», так и в «Тереке», в который он перешел на днях на правах аренды.

«Последние две недели клубы вели переговоры о вариантах трансфера Оздоева. В итоге было принято решение, что оптимальным вариантом станет аренда без права последующего выкупа. «Рубин» не хочет терять футболиста и решил подстраховаться – во время аренды клубы будут платить игроку зарплату пополам», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Аренда рассчитана до конца текущего сезона. Стоит отметить, что в контракте 24-летнего футболиста нет пункта о праве последующего выкупа.