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    Оздоев будет получать зарплату в «Рубине» и в «Тереке»

    Полузащитник Магомед Оздоев будет получать зарплату как в «Рубине», так и в «Тереке», в который он перешел на днях на правах аренды.

    «Последние две недели клубы вели переговоры о вариантах трансфера Оздоева. В итоге было принято решение, что оптимальным вариантом станет аренда без права последующего выкупа. «Рубин» не хочет терять футболиста и решил подстраховаться – во время аренды клубы будут платить игроку зарплату пополам», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

    Аренда рассчитана до конца текущего сезона. Стоит отметить, что в контракте 24-летнего футболиста нет пункта о праве последующего выкупа.

    Источник: Известия

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    15.02.2017 11:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 15 февраля 2017, 16:13

      не плохо пристроили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Перекладина 15 февраля 2017, 12:21

      Неплохо устроился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 февраля 2017, 11:50

      Что он будет делать когда эти клубы встретятся между собой? Хотя у него в этом случае "беспроигрышный билет", в любом случае премиальные в кармане, кто бы не победил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > gosproektikabinet 15 февраля 2017, 16:15

      Они это кто? Тебе плохо?

      -1
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