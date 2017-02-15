«Томь» отправилась на второй сбор в Турцию

В среду, 15 февраля, «Томь» отправится на второй подготовительный сбор, который пройдет в том же месте, что и первый – в турецком городе Лара (недалеко от Анталии). Команда остановится в отеле Титаник.

Сбор пройдет с 15 по 28 февраля. На нем запланировано три контрольных матча. 20 февраля сыграем против «Торпедо» (Кутаиси, Грузия), соперник 23 февраля еще не определен, а 26 февраля соперником томичей будет «Окжетпес» (Кокшетау, Казахстан).

Команда будет тренироваться в следующем составе: Солосин Алексей, Мелихов Александр, Баляйкин Евгений (получил повреждение на первом сборе и должен присоединиться к команде позже), Митерев Антон, Осипов Дмитрий, Букачев Александр, Карымов Марк, Ковальчук Кирилл, Чуперка Валерий, Попов Артем, Пугин Алексей, Голышев Павел, Кузнецов Сергей, Гвинейский Никита, Макурин Антон, Салахутдинов Руслан, Науменко Александр, Большунов Даниил, Сасин Дмитрий, Соболев Александр.

28 февраля команда через Москву отправится на первый официальный матч 2017 года в Ростов-на-Дону.