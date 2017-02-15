Хуммельс рад возобновлению Лиги чемпионов

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс заявил, что его команда планирует сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

«У нас будет больше свободного пространства, чем в последних матчах с «Ингольштадтом» и «Фрайбургом». Завтра будет совсем другая игра. Встретятся две опытные команды, которым нравится играть в футбол. Конечно, мы хотим сохранить ворота в неприкосновенности.

Мне нравится играть посреди недели. Наконец-то мы вошли в игровой ритм, когда матчи проходят через три дня. Мне нравится противостоять высококлассным командам, которые выступают в элитных лигах Европы», – признался защитник.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Арсенал» состоится в среду, 15 февраля, в 22:45 по московскому времени.