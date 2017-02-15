«Барселона» в пятый раз проиграла с разницей в четыре мяча в рамках еврокубков

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях потерпела разгромное поражение от «ПСЖ» со счетом 0:4, по два раза пропустив в каждом из таймов.

Таким образом, каталонский клуб в пятый раз в истории проиграл в рамках еврокубков с разницей в четыре мяча. Последний раз это было в 2013 году, когда каталонцы в рамках Лиги чемпионов уступили «Баварии» (0:4).

Напомним, ответная встреча против «ПСЖ» пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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