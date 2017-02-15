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    «Барселона» в пятый раз проиграла с разницей в четыре мяча в рамках еврокубков

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях потерпела разгромное поражение от «ПСЖ» со счетом 0:4, по два раза пропустив в каждом из таймов.

    Таким образом, каталонский клуб в пятый раз в истории проиграл в рамках еврокубков с разницей в четыре мяча. Последний раз это было в 2013 году, когда каталонцы в рамках Лиги чемпионов уступили «Баварии» (0:4).

    Напомним, ответная встреча против «ПСЖ» пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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    Источник: Twitter

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    15.02.2017 01:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2017, 07:42

      Считайте Барселоны вылетела. Отыграть очень сложно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 февраля 2017, 07:40

      Эра Барселоны окончена !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 15 февраля 2017, 01:59

      вот так дела, удивили и те и другие

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 15 февраля 2017, 01:54

      наконец то поставили в позу

      0
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