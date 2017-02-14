Мустафи: «Бавария» — это великая команда, но у нас есть опыт игры против серьезных соперников»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи поделился ожиданиями от предстоящей игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Это будет мое первое противостояние с «Баварией», которая последнее время регулярно оставляла «Арсенал» за бортом турнира. Мы знаем, что это будет крайне сложный матч. Считаю, что мы сможем победить, если покажем весь свой потенциал.

«Бавария» — это великая команда, но у нас есть опыт игры против серьезных соперников», — сказал он.

Напомним, что первая игра «Баварии» и «Арсенала» состоится завтра в Мюнхене. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Мустафи сыграл в 18-ти матчах АПЛ, в которых забил один гол и отдал голевую передачу.