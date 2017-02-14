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Жулиано: «Впервые провел 12 матчей за 25 дней сборов»

14 февраля 2017, 09:36
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Полузащитник «Зенита» Жулиано детально рассказал о том, насколько сложной для него является подготовка к возобновлению сезона. Бразилец заявил, что он впервые в карьере проводил 12 товарищеских матчей за 25 дней сборов.

– Для вас эти сборы первые с Луческу. Какие впечатления?

– Сложная и довольно длительная подготовка. Особенно если учесть, что был зимний отпуск. Но она – необходима. Поэтому приходится терпеть.

– Длинная пауза между осенней и весенней частью сезона – как к этому относитесь?

– В Бразилии только один подготовительный период, когда команды работают на сборах. Здесь – два. Но и отпусков столько же. С другой стороны, когда играл за «Днепр» на Украине, там было то же самое. Так что для меня в данном случае нет чего-то принципиально нового.

– Как восприняли 12 контрольных матчей за 25 дней сборов?

– Тоже непросто. Со мной во всяком случае такое впервые. Но у нашего тренера большой опыт такого рода подготовки. Выполняем все требования Мистера, мы ему полностью доверяем. И потом эти матчи очень помогают притереться новичкам.

В первой части сезона в составе «Зенита» Жулинао провел 23 матча, забив 14 голов во всех турнирах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жулиано
Комментарии (1)
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tambovchanin
1487075374
после завтра увидим как скажутся такие нагрузки и столько матчей,удачи вам !
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