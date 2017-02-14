Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жулиано: «Впервые провел 12 матчей за 25 дней сборов»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано детально рассказал о том, насколько сложной для него является подготовка к возобновлению сезона. Бразилец заявил, что он впервые в карьере проводил 12 товарищеских матчей за 25 дней сборов.

    – Для вас эти сборы первые с Луческу. Какие впечатления?

    – Сложная и довольно длительная подготовка. Особенно если учесть, что был зимний отпуск. Но она – необходима. Поэтому приходится терпеть.

    – Длинная пауза между осенней и весенней частью сезона – как к этому относитесь?

    – В Бразилии только один подготовительный период, когда команды работают на сборах. Здесь – два. Но и отпусков столько же. С другой стороны, когда играл за «Днепр» на Украине, там было то же самое. Так что для меня в данном случае нет чего-то принципиально нового.

    – Как восприняли 12 контрольных матчей за 25 дней сборов?

    – Тоже непросто. Со мной во всяком случае такое впервые. Но у нашего тренера большой опыт такого рода подготовки. Выполняем все требования Мистера, мы ему полностью доверяем. И потом эти матчи очень помогают притереться новичкам.

    В первой части сезона в составе «Зенита» Жулинао провел 23 матча, забив 14 голов во всех турнирах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2017 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 14 февраля 2017, 15:29

      после завтра увидим как скажутся такие нагрузки и столько матчей,удачи вам !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11