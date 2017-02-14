Рейна знает, как отбивать пенальти Роналду

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна детально рассказал о том, как он будет отбивать удар нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду с пенальти, если он будет назначен. Напомним, что команды являются соперниками по стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нужно сконцентрироваться на данном моменте. Во время пенальти нужно обратить внимание на взгляд самого Роналду. В этом вопросе многие факторы будут играть роль. В любом случае игрок с опытом Роналду не будет нервничать», — сказал страж ворот.

Первая игра между «Реалом» и «Наполи» пройдет завтра, 15 февраля, в Мадриде. Начало матча в 22:45 по московскому времени.