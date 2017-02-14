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    Рейна знает, как отбивать пенальти Роналду

    Голкипер «Наполи» Пепе Рейна детально рассказал о том, как он будет отбивать удар нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду с пенальти, если он будет назначен. Напомним, что команды являются соперниками по стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Нужно сконцентрироваться на данном моменте. Во время пенальти нужно обратить внимание на взгляд самого Роналду. В этом вопросе многие факторы будут играть роль. В любом случае игрок с опытом Роналду не будет нервничать», — сказал страж ворот.

    Первая игра между «Реалом» и «Наполи» пройдет завтра, 15 февраля, в Мадриде. Начало матча в 22:45 по московскому времени.

    Источник: AS

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    14.02.2017 09:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8

      500/\500 14 февраля 2017, 19:13

      Видать кто то шуганул.Ну-ну попробуй гадать гадальщик.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 14 февраля 2017, 14:08

      странно что при слове "пенальти" сразу на ум приходит "Роналду"

      2
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      Рейтинг: +5113

      hunta 14 февраля 2017, 10:20

      Как отбивать знают все, далеко не у всех получается....

      0
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 > hunta 14 февраля 2017, 13:29

      "Не только у всех, мало кто может это делать" -Виталий Кличко

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 февраля 2017, 09:51

      Да) Рейна понимает, что вероятность пенальти в пользу реала - очень высока))

      -1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > LAY394 15 февраля 2017, 14:25

      Так и я о чем) Конечно - не меньше))

      -1
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