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    Жулиано: «Русский язык выучил в караоке»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о том, как ему удалось выучить английский и русский языки.

    – Вы очень хорошо говорите по-английски. Говорят, выучили его благодаря сериалу «Доктор Хаус»?

    – Это правда. Когда в 2010 году еще играл за «Интренасионал» из Порту-Аллегри, начал брать уроки английского. Но ходил на них всего два месяца из-за того, что перешел в «Днепр». Однако мне понравился этот язык. Когда возможности заниматься с учителем не стало, начал смотреть англоязычные сериалы в оригинале. Эффект двойной – с одной стороны получаешь удовольствие, с другой подтягиваешь язык. А чтобы получить разговорную практику, старался проводить отпуск в США.

    – Русский тоже по фильмам учили?

    – Нашелся другой способ. Вы удивитесь, но это – караоке! В «Днепре» мы часто ходили с ребятами в такие места. Вот и запоминал слова по песням.

    – Русский от украинского на слух можете отличить?

    – Расскажу историю. Как-то раз я один без ребят пошел в кино. Купил билет, сел, настроился. Начался фильм, но ничего, что происходит на экране, я понять не могу. Вслушиваюсь в слова, вроде все знакомое, но сути не улавливаю. Оказалось – фильм идет на украинском. С тех пор в кино на Украине не ходил! А заодно сделал вывод – различать языки я могу, но по-украински не понимаю. Хотя они довольно похожи. Как испанский и португальский.

    В составе «Зенита» Жулинао провел 23 матча, забив 14 голов во всех турнирах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2017 06:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 февраля 2017, 17:47

      Ну нифига себе как оказывается можно
      Я бы хрен так португальский выучил

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 февраля 2017, 12:30

      О том и речь, исковеркали Великий и Могучий, и сделали какое-то своё недоразумение...

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 февраля 2017, 12:26

      Даже нормальный пацан украинского не понимает.
      А если в Китай позовут? А кто его знает?
      Хотя я об чём. в Китае можно жить,
      Если на русском могёшь говорить.
      (Русский язык и до Пекина доведёт)

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 14 февраля 2017, 10:26

      Красава, Жулиано!!!

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 14 февраля 2017, 09:59

      Если дано быстро схватывать то это от природы. Не то что тот же Павлюченко

      0
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 14 февраля 2017, 09:48

      Мистер знал, кого брать!

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 14 февраля 2017, 09:48

      хороший метод ))) надо так французкий выучить

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 февраля 2017, 09:10

      Способный парень!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 февраля 2017, 09:04

      все они русский знают а интервью дают через переводчика

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 14 февраля 2017, 08:47

      Заслуживает уважение

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