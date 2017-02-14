Жулиано: «Русский язык выучил в караоке»

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о том, как ему удалось выучить английский и русский языки.

– Вы очень хорошо говорите по-английски. Говорят, выучили его благодаря сериалу «Доктор Хаус»?

– Это правда. Когда в 2010 году еще играл за «Интренасионал» из Порту-Аллегри, начал брать уроки английского. Но ходил на них всего два месяца из-за того, что перешел в «Днепр». Однако мне понравился этот язык. Когда возможности заниматься с учителем не стало, начал смотреть англоязычные сериалы в оригинале. Эффект двойной – с одной стороны получаешь удовольствие, с другой подтягиваешь язык. А чтобы получить разговорную практику, старался проводить отпуск в США.

– Русский тоже по фильмам учили?

– Нашелся другой способ. Вы удивитесь, но это – караоке! В «Днепре» мы часто ходили с ребятами в такие места. Вот и запоминал слова по песням.

– Русский от украинского на слух можете отличить?

– Расскажу историю. Как-то раз я один без ребят пошел в кино. Купил билет, сел, настроился. Начался фильм, но ничего, что происходит на экране, я понять не могу. Вслушиваюсь в слова, вроде все знакомое, но сути не улавливаю. Оказалось – фильм идет на украинском. С тех пор в кино на Украине не ходил! А заодно сделал вывод – различать языки я могу, но по-украински не понимаю. Хотя они довольно похожи. Как испанский и португальский.

В составе «Зенита» Жулинао провел 23 матча, забив 14 голов во всех турнирах.