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Жулиано: «Русский язык выучил в караоке»

14 февраля 2017, 06:12
12

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о том, как ему удалось выучить английский и русский языки.

– Вы очень хорошо говорите по-английски. Говорят, выучили его благодаря сериалу «Доктор Хаус»?

– Это правда. Когда в 2010 году еще играл за «Интренасионал» из Порту-Аллегри, начал брать уроки английского. Но ходил на них всего два месяца из-за того, что перешел в «Днепр». Однако мне понравился этот язык. Когда возможности заниматься с учителем не стало, начал смотреть англоязычные сериалы в оригинале. Эффект двойной – с одной стороны получаешь удовольствие, с другой подтягиваешь язык. А чтобы получить разговорную практику, старался проводить отпуск в США.

– Русский тоже по фильмам учили?

– Нашелся другой способ. Вы удивитесь, но это – караоке! В «Днепре» мы часто ходили с ребятами в такие места. Вот и запоминал слова по песням.

– Русский от украинского на слух можете отличить?

– Расскажу историю. Как-то раз я один без ребят пошел в кино. Купил билет, сел, настроился. Начался фильм, но ничего, что происходит на экране, я понять не могу. Вслушиваюсь в слова, вроде все знакомое, но сути не улавливаю. Оказалось – фильм идет на украинском. С тех пор в кино на Украине не ходил! А заодно сделал вывод – различать языки я могу, но по-украински не понимаю. Хотя они довольно похожи. Как испанский и португальский.

В составе «Зенита» Жулинао провел 23 матча, забив 14 голов во всех турнирах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жулиано
Комментарии (12)
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aurora5858
1487051246
Заслуживает уважение
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Garrincha58
1487052269
все они русский знают а интервью дают через переводчика
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a-rakhmatov
1487052613
Способный парень!
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maksspartak
1487054881
хороший метод ))) надо так французкий выучить
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Gr1goRush
1487054883
Мистер знал, кого брать!
Ответить
firs04
1487055584
Если дано быстро схватывать то это от природы. Не то что тот же Павлюченко
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Dimon013
1487057186
Красава, Жулиано!!!
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subbotaspartak
1487064371
Даже нормальный пацан украинского не понимает. А если в Китай позовут? А кто его знает? Хотя я об чём. в Китае можно жить, Если на русском могёшь говорить. (Русский язык и до Пекина доведёт)
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ivanthebest
1487064658
О том и речь, исковеркали Великий и Могучий, и сделали какое-то своё недоразумение...
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Юрэс
1487083649
Ну нифига себе как оказывается можно Я бы хрен так португальский выучил
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