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    Примера. «Эйбар» забил четыре мяча в ворота «Гранады»

    В рамках 22-го тура Примеры «Эйбар» на своем поле принимал «Гранаду». Хозяева поля отправили в сетку ворот гостей четыре безответных мяча. Стоит отметить, что для футболистов «Эйбара» эта победа стала второй подряд в чемпионате Испании со счетом 4:0. В матче предыдущего тура была повержена «Валенсия».

    Таким образом, футболисты «Эйбара» делят седьмую строчку в турнирной таблице с «Атлетиком» из Бильбао. «Гранада» располагается на предпоследней позиции.

    Испания. Примера. 22-й тур

    Эйбар – Гранада – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гонсалес, 11 (с пенальти); 2:0 – Энрих, 39; 3:0 – Рамис, 52; 4:0 – Леон, 62.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2017 00:35
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