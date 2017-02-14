Примера. «Эйбар» забил четыре мяча в ворота «Гранады»

В рамках 22-го тура Примеры «Эйбар» на своем поле принимал «Гранаду». Хозяева поля отправили в сетку ворот гостей четыре безответных мяча. Стоит отметить, что для футболистов «Эйбара» эта победа стала второй подряд в чемпионате Испании со счетом 4:0. В матче предыдущего тура была повержена «Валенсия».

Таким образом, футболисты «Эйбара» делят седьмую строчку в турнирной таблице с «Атлетиком» из Бильбао. «Гранада» располагается на предпоследней позиции.

Испания. Примера. 22-й тур

Эйбар – Гранада – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гонсалес, 11 (с пенальти); 2:0 – Энрих, 39; 3:0 – Рамис, 52; 4:0 – Леон, 62.

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