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    Эмери: «Барселона» – одна из лучших команд в мире, но мы не считаем себя слабее ее»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». По словам специалиста, победы добьется та команда, которая в ключевые моменты будет лучше действовать тактически и выиграет единоборства.

    «Противостояние обещает быть хорошим и увлекательным. Все сведется к тому, кто лучше проявит себя в самые важные моменты, кто окажется лучше тактически и выиграет единоборства. Встречаемся с одной из лучших команд мира и Европы и хотим использовать этот шанс. Игроки в высшей степени мотивированы.

    Мы не считаем себя слабее кого бы то ни было. У нас есть важные футболисты, которые прогрессируют и хотят написать красивую историю – и свою собственную, и историю «ПСЖ», – заявил Эмери.

    Напомним, матч состоится 14 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    13.02.2017 22:44
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