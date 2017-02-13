Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моура: «Чтобы остановить Месси, мы должны связать его»

    Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Бразильский игрок поделился мнением, как парижанам противостоять атакующей линии каталонцев во главе с Лионелем Месси.

    «Конечно, для меня они являются фаворитами. Но непобедимых клубов не бывает. «Барселона» – лучшая команда мира. Мы уважаем ее.

    Лионеля Месси невозможно остановить по правилам. Мы должны связать его. Но если серьезно, то мы будем пытаться мешать ему получать мяч. Нужно сыграть организованно», – рассказал Моура.

    Месси является лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги чемпионов, забив десять голов в пяти матчах. Матч «ПСЖ» и «Барселоны» пройдет во вторник, 14 февраля. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно с помощью нашего текстового онлайна.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2017 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      500/\500 14 февраля 2017, 21:55

      .......и брить его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 14 февраля 2017, 09:54

      "Лионеля Месси невозможно остановить по правилам. Но если серьезно.."
      Ну а какие шутки? Большинство соперников - как раз и не могут остановить MSN по правилам и начинают бить по ногам, суки..
      Надеюсь - сегодня такого не будет..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Перекладина 13 февраля 2017, 18:52

      )))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 13 февраля 2017, 17:46

      нам без разницы, как хотите так и играйте, главное не навредите ему! Как говорится без травм!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 13 февраля 2017, 16:04

      хорошо сказал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11