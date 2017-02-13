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Моура: «Чтобы остановить Месси, мы должны связать его»

13 февраля 2017, 15:59
5

Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Бразильский игрок поделился мнением, как парижанам противостоять атакующей линии каталонцев во главе с Лионелем Месси.

«Конечно, для меня они являются фаворитами. Но непобедимых клубов не бывает. «Барселона» – лучшая команда мира. Мы уважаем ее.

Лионеля Месси невозможно остановить по правилам. Мы должны связать его. Но если серьезно, то мы будем пытаться мешать ему получать мяч. Нужно сыграть организованно», – рассказал Моура.

Месси является лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги чемпионов, забив десять голов в пяти матчах. Матч «ПСЖ» и «Барселоны» пройдет во вторник, 14 февраля. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно с помощью нашего текстового онлайна.

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Источник: Daily Mail
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Месси Лионель Моура Лукас
Комментарии (5)
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Borz1
1486991096
хорошо сказал
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Luis Figo
1486997211
нам без разницы, как хотите так и играйте, главное не навредите ему! Как говорится без травм!!!
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Перекладина
1487001147
)))))))))))
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Protosser
1487055261
"Лионеля Месси невозможно остановить по правилам. Но если серьезно.." Ну а какие шутки? Большинство соперников - как раз и не могут остановить MSN по правилам и начинают бить по ногам, суки.. Надеюсь - сегодня такого не будет..
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500/\500
1487098538
.......и брить его
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