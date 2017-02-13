Лоськов: «Локомотив» должен выиграть Кубок России, у нас перед болельщиками большие долги»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, что принимает участие в некоторых двусторонних играх команды. Также 43-летний специалист подчеркнул, что железнодорожники обязаны завоевать Кубок России в нынешнем сезоне.

Красно-зеленым 1 марта в четвертьфинале предстоит сыграть с «Тосно».

«Иногда главный тренер предлагает мне подключиться для равного количества. Бывает, в двусторонке участвую. Бывает, и вратарей серией ударов проверим (улыбается).

В чем заключается особенность третьего сбора? Подразумевается, что более напряженными станут игры. К кубковому матчу с «Тосно» форма должна быть на уровне. Мы должны пройти до конца и выиграть Кубок. У нас перед болельщиками большие долги. Если говорить о чемпионате России, мы находимся на неприемлемом месте в таблице. Надо успешно пройти эту финишную прямую весной, боевые условия будут сложными, но в таких обстоятельствах характер команды закалится», – сказал Лоськов.