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  • Лоськов: «Локомотив» должен выиграть Кубок России, у нас перед болельщиками большие долги»

Лоськов: «Локомотив» должен выиграть Кубок России, у нас перед болельщиками большие долги»

13 февраля 2017, 12:29
9

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, что принимает участие в некоторых двусторонних играх команды. Также 43-летний специалист подчеркнул, что железнодорожники обязаны завоевать Кубок России в нынешнем сезоне.

Красно-зеленым 1 марта в четвертьфинале предстоит сыграть с «Тосно».

«Иногда главный тренер предлагает мне подключиться для равного количества. Бывает, в двусторонке участвую. Бывает, и вратарей серией ударов проверим (улыбается).

В чем заключается особенность третьего сбора? Подразумевается, что более напряженными станут игры. К кубковому матчу с «Тосно» форма должна быть на уровне. Мы должны пройти до конца и выиграть Кубок. У нас перед болельщиками большие долги. Если говорить о чемпионате России, мы находимся на неприемлемом месте в таблице. Надо успешно пройти эту финишную прямую весной, боевые условия будут сложными, но в таких обстоятельствах характер команды закалится», – сказал Лоськов.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий
Комментарии (9)
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Юрэс
1486979348
Да нетушки ЛОСЬков, КРАСНОДАР победит
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sasha_klub
1486980256
Не должны. А обязаны))))))))))
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DonBombardir
1486981073
Ждём на поле!
Ответить
Armagiddon
1486983347
Ой, вот сколько вы должны за последние лет так 10 я вообще молчу. Уже давно банкротами стали перед болельщиками. Но мы Верим!!!! #СеминВерим!!!
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