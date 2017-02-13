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    Лоськов: «Локомотив» должен выиграть Кубок России, у нас перед болельщиками большие долги»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, что принимает участие в некоторых двусторонних играх команды. Также 43-летний специалист подчеркнул, что железнодорожники обязаны завоевать Кубок России в нынешнем сезоне.

    Красно-зеленым 1 марта в четвертьфинале предстоит сыграть с «Тосно».

    «Иногда главный тренер предлагает мне подключиться для равного количества. Бывает, в двусторонке участвую. Бывает, и вратарей серией ударов проверим (улыбается).

    В чем заключается особенность третьего сбора? Подразумевается, что более напряженными станут игры. К кубковому матчу с «Тосно» форма должна быть на уровне. Мы должны пройти до конца и выиграть Кубок. У нас перед болельщиками большие долги. Если говорить о чемпионате России, мы находимся на неприемлемом месте в таблице. Надо успешно пройти эту финишную прямую весной, боевые условия будут сложными, но в таких обстоятельствах характер команды закалится», – сказал Лоськов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    13.02.2017 12:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 13 февраля 2017, 13:55

      Ой, вот сколько вы должны за последние лет так 10 я вообще молчу. Уже давно банкротами стали перед болельщиками. Но мы Верим!!!! #СеминВерим!!!

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Armagiddon 14 февраля 2017, 03:33

      вот к Лосю никогда претензий не было. отдавал всего себя на поле и обходился без всякого пиара. Человек с большой буквы и достоин уважения. а так, да, конечно же верим и ждем, что вновь придут великие победы и мы опять будем гордиться своим ЛОКО.

      0
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 13 февраля 2017, 13:17

      Ждём на поле!

      0
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 13 февраля 2017, 13:04

      Не должны. А обязаны))))))))))

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 13 февраля 2017, 12:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да нетушки ЛОСЬков, КРАСНОДАР победит

      -4
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Юрэс 13 февраля 2017, 14:23

      у Краснодара слишком график напряженный из-за лиги европы... не выдержат, чем то пожертвовать придется

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > RedGreenHooligan 13 февраля 2017, 14:34

      Лигой Европы) Очень велик шанс, что на 1/16 там для них все и закончится.

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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Юрэс 13 февраля 2017, 17:11

      Они туда и не попадут,а то выиграют

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Pro100Kid 13 февраля 2017, 17:19

      пфф Локо и Краснодар если и встретятся то только в финале кубка, который состоится в мае... из-за участия в ЛЕ Краснодару придется выводить игроков на пик физ готовности намного раньше, чем Локо и велика вероятность что им не хватит этого запала до конца чемпионата... потому, что это мы уже проходили 1000 раз, когда из-за стартового матча в ЛЕ приходится форсировать подготовку игроков и выводить их на пик уже к ответной игре... и потом сливать конец сезона подчистую...

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