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    Нойер: «Бавария» во многом схожа с «Арсеналом»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не стал предсказывать результат предстоящего противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

    «Я из собственного опыта знаю, что в матчах с сильными соперниками может произойти все что угодно. В такие моменты определяющим фактором могут стать любые нюансы.

    «Арсенал», как и мы, любит владеть мячом. У них, как и у нас, были в этом сезоне как взлеты, так и падения, удачные и неудачные игры. В этом мы схожи.

    Я бы не назвал «Арсенал» идеальным для нас жребием, но и «Бавария» не идеальный жребий для любого соперника», – сказал Нойер.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Арсенал» состоится в среду, 15 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 7 марта.

    Источник: Guardian.com

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    13.02.2017 09:05
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