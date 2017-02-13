Окслэд-Чэмберлен: «Арсенал» должен победить «Баварию», если хочет выиграть ЛЧ»

Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что первый матч между командами пройдет 15 февраля в Мюнхене, а ответная игра – 7 марта в Лондоне.

«Мне кажется, не стоит уделять нашему противостоянию с «Баварией» много времени. Это всего лишь две игры против классной команды. Но мы тоже неплохи.

Если «Арсенал» хочет выиграть Лигу чемпионов, то должен побеждать такие команды, как «Бавария». Хотим доказать многим, что они ошибаются на наш счет», – сказал форвард.