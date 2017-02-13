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    Окслэд-Чэмберлен: «Арсенал» должен победить «Баварию», если хочет выиграть ЛЧ»

    Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что первый матч между командами пройдет 15 февраля в Мюнхене, а ответная игра – 7 марта в Лондоне.

    «Мне кажется, не стоит уделять нашему противостоянию с «Баварией» много времени. Это всего лишь две игры против классной команды. Но мы тоже неплохи.

    Если «Арсенал» хочет выиграть Лигу чемпионов, то должен побеждать такие команды, как «Бавария». Хотим доказать многим, что они ошибаются на наш счет», – сказал форвард.

    Источник: Goal.com

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    13.02.2017 01:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 13 февраля 2017, 22:25

      максимум 1/4! Четверка любимое число Венгера ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 13 февраля 2017, 11:34

      Если Оренбург хочет выиграть чемпионат, то они должны всех победить.
      Л - Логика.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 февраля 2017, 10:10

      Насчет победы неизвестно, но уж 2 интересных матчей выдать точно могут. Будем ждать красивой игры!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 февраля 2017, 06:38

      Каждый год одно и тоже, только слова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 13 февраля 2017, 02:33

      Баварку вы, может, и пройдёте, а дальше нереально, братишка)

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      Рейтинг: +5113

      hunta > Wagarti 13 февраля 2017, 05:31

      Баварку не пройдут, даже если им позволят как с "Халл Сити" руками забивать...

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      Рейтинг: -92

      Raxor > Wagarti 13 февраля 2017, 12:01

      хочется, конечно, сказать, что бавария не оставит шансов, ведь у арсенала дырявая защита, но потом я вспоминаю, что у баварии самой не все так гладко в защите. Поэтому тут уже решит класс игроков, а у баварцев он выше. Оба клуба играют примерно в одинаковый футбол

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