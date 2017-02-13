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  • Окслэд-Чэмберлен: «Арсенал» должен победить «Баварию», если хочет выиграть ЛЧ»

Окслэд-Чэмберлен: «Арсенал» должен победить «Баварию», если хочет выиграть ЛЧ»

13 февраля 2017, 01:28
7

Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что первый матч между командами пройдет 15 февраля в Мюнхене, а ответная игра – 7 марта в Лондоне.

«Мне кажется, не стоит уделять нашему противостоянию с «Баварией» много времени. Это всего лишь две игры против классной команды. Но мы тоже неплохи.

Если «Арсенал» хочет выиграть Лигу чемпионов, то должен побеждать такие команды, как «Бавария». Хотим доказать многим, что они ошибаются на наш счет», – сказал форвард.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Бавария Арсенал Окслэд-Чемберлен Алекс
Комментарии (7)
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Wagarti
1486942399
Баварку вы, может, и пройдёте, а дальше нереально, братишка)
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ЮЗИК
1486957097
Каждый год одно и тоже, только слова
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Pro100Kid
1486969820
Насчет победы неизвестно, но уж 2 интересных матчей выдать точно могут. Будем ждать красивой игры!
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Shpion23
1486974899
Если Оренбург хочет выиграть чемпионат, то они должны всех победить. Л - Логика.
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Luis Figo
1487013931
максимум 1/4! Четверка любимое число Венгера ))
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