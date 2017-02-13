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    Тигиев: «Из футболистов нравится Марсело, а любимый клуб – «Барселона»

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев рассказал, кому симпатизирует в футболе. 21-летний россиянин также признался, что начал отращивать волосы из-за бывшего капитана «Барселоны» Карлеса Пуйоля.

    – Внешне вас сравнивают с Пуйолем и Давидом Луисом. Ко многому обязывает.

    – Луис не знаю, а вот Пуйоль – да. Я, можно сказать, из-за него и начал волосы отращивать.

    – Но каталонец завершил карьеру.

    – Из действующих футболистов нравится Марсело. А любимый клуб – «Барселона».

    – Почему именно Марсело?

    – Из-за стиля – импонирует, как подключается в атаку, то, как в обороне действует, движение. Вообще, поведение на поле.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Тигиев провел 14 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2017 01:07
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