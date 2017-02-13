Тигиев: «Из футболистов нравится Марсело, а любимый клуб – «Барселона»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев рассказал, кому симпатизирует в футболе. 21-летний россиянин также признался, что начал отращивать волосы из-за бывшего капитана «Барселоны» Карлеса Пуйоля.

– Внешне вас сравнивают с Пуйолем и Давидом Луисом. Ко многому обязывает.

– Луис не знаю, а вот Пуйоль – да. Я, можно сказать, из-за него и начал волосы отращивать.

– Но каталонец завершил карьеру.

– Из действующих футболистов нравится Марсело. А любимый клуб – «Барселона».

– Почему именно Марсело?

– Из-за стиля – импонирует, как подключается в атаку, то, как в обороне действует, движение. Вообще, поведение на поле.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тигиев провел 14 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.