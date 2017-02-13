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    Примера. «Атлетико» обыграл «Сельту», уступая в счете к 87-й минуте

    В поединке 22-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем поле вырвал победу у «Сельты». Встреча, которая проходила сегодня на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась в пользу «матрасников» – 3:2. Стоит отметить, что к 87-й минуте игры мадридский клуб уступал гостям со счетом 1:2.

    Этот результат позволил «Атлетико» набрать 42 очка и подняться на четвертую строчку в турнирной таблицы Примеры. «Сельта» с 30 баллами занимает десятую позицию.

    Испания. Примера. 22-й тур

    Атлетико – Сельта – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кабрал, 5; 1:1 – Торрес, 11; 1:2 – Гвидетти, 78; 2:2 – Феррейра-Карраско, 87; 3:2 – Гризманн, 88.

    Незабитый пенальти: Торрес, 30.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2017 00:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 февраля 2017, 08:34

      Супер!!!

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      Рейтинг: +87

      Icemennn 13 февраля 2017, 07:40

      Ну так и должно было закончиться...

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 13 февраля 2017, 05:45

      Отлично!

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      Рейтинг: +110

      Wagarti 13 февраля 2017, 02:59

      "...на четвертую строчку в турнирной таблицЫ Примеры."
      Чуть-чуть хоть проверяйте написанное перед публикацией! Запарили, не солидно как-то. Ладно бы изредка, а то в каждой второй новости ошибки, опечатки и тд и тп. Нехорошо ни по отношению к себе, ни по отношению к нам, неуважительно. Соберитесь!
      А что касается содержания, то эти господа не успокоятся, пока ЛЧ не выиграют. Кстати, для них, судя по всему, даже реальнее Примеры.

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      Рейтинг: +239

      Михас007 13 февраля 2017, 01:19

      молодцы

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