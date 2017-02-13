Примера. «Атлетико» обыграл «Сельту», уступая в счете к 87-й минуте

В поединке 22-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем поле вырвал победу у «Сельты». Встреча, которая проходила сегодня на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась в пользу «матрасников» – 3:2. Стоит отметить, что к 87-й минуте игры мадридский клуб уступал гостям со счетом 1:2.

Этот результат позволил «Атлетико» набрать 42 очка и подняться на четвертую строчку в турнирной таблицы Примеры. «Сельта» с 30 баллами занимает десятую позицию.

Испания. Примера. 22-й тур

Атлетико – Сельта – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кабрал, 5; 1:1 – Торрес, 11; 1:2 – Гвидетти, 78; 2:2 – Феррейра-Карраско, 87; 3:2 – Гризманн, 88.

Незабитый пенальти: Торрес, 30.

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