Дринкуотер: «Игроки «Лестера» полностью поддерживают Раньери»

Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Суонси» (0:2). Напомним, это поражение стало четвертым подряд в чемпионате для «лис».

«Испытываю разочарование. Сложно что-то сказать. Нам нужно выбираться. Если мы продолжим биться, надеюсь, мы сможем. Нужно подтолкнуть себя и убедиться, что мы все исправим. Мы должны продолжаться бороться за каждый мяч. Мы кучка честных парней, мы прилагаем все усилия. Мы понимаем, что все разочарованы, но мы разочарованы больше, чем кто-либо.

Это очередное поражение. Это неприемлемо. Нам нужно срочно привести все в порядок. Мы не изменились. Может, мы не можем преодолеть какое-то препятствие или еще что-то. Мы верим в себя, до тех пор, пока мы не будем опускать свои головы, уверен, победы придут. Конечно, мы поддерживаем Раньери. Игра на поле зависит только от нас. У тренера есть наша поддержка», – сказал игрок.

«Лестер» на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.