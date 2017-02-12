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    Дринкуотер: «Игроки «Лестера» полностью поддерживают Раньери»

    Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Суонси» (0:2). Напомним, это поражение стало четвертым подряд в чемпионате для «лис».

    «Испытываю разочарование. Сложно что-то сказать. Нам нужно выбираться. Если мы продолжим биться, надеюсь, мы сможем. Нужно подтолкнуть себя и убедиться, что мы все исправим. Мы должны продолжаться бороться за каждый мяч. Мы кучка честных парней, мы прилагаем все усилия. Мы понимаем, что все разочарованы, но мы разочарованы больше, чем кто-либо.

    Это очередное поражение. Это неприемлемо. Нам нужно срочно привести все в порядок. Мы не изменились. Может, мы не можем преодолеть какое-то препятствие или еще что-то. Мы верим в себя, до тех пор, пока мы не будем опускать свои головы, уверен, победы придут. Конечно, мы поддерживаем Раньери. Игра на поле зависит только от нас. У тренера есть наша поддержка», – сказал игрок.

    «Лестер» на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: BBC

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    12.02.2017 21:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 13 февраля 2017, 00:16

      Да уж, что то не прёт у них нынче....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 февраля 2017, 21:49

      Лисам удачи

      1
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