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    Примера. «Вильярреал» и «Малага» сыграли вничью

    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле разошелся миром с «Малагой» – 1:1. На гол Шарлеса в первом тайме хозяева ответили забитым мячом Роберто Сориано во второй половине встречи.

    Таким образом, «Вильярреал» набрал 36 очков и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице, а «Малага» с 23 баллами занимает 14-е место.

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    Вильярреал – Малага – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шарлес, 14; 1:1 – Бруно, 62 (с пенальти).

    Удаление: Сориано, 71 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2017 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 12 февраля 2017, 18:53

      Ставка сыграла)))

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