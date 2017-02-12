Примера. «Вильярреал» и «Малага» сыграли вничью

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле разошелся миром с «Малагой» – 1:1. На гол Шарлеса в первом тайме хозяева ответили забитым мячом Роберто Сориано во второй половине встречи.

Таким образом, «Вильярреал» набрал 36 очков и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице, а «Малага» с 23 баллами занимает 14-е место.

Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

Вильярреал – Малага – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шарлес, 14; 1:1 – Бруно, 62 (с пенальти).

Удаление: Сориано, 71 – нет.

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