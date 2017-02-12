«Барселона» сможет приобрести игрока вне трансферного окна из-за травмы Видаля

«Барселоне» разрешат приобрести нового футболиста вне трансферного окна на место полузащитника Алейша Видаля. Напомним, что испанец получил тяжелую травму в матче 22-го тура Примеры с «Алавесом» (6:0), из-за которой пропустит до пяти месяцев.

Сообщается, что каталонский клуб сможет приобрести любого игрока из чемпионата Испании или футболиста, который на данный момент находится без команды.

В нынешнем сезоне Видаль провел 11 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.