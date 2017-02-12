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    «Барселона» сможет приобрести игрока вне трансферного окна из-за травмы Видаля

    «Барселоне» разрешат приобрести нового футболиста вне трансферного окна на место полузащитника Алейша Видаля. Напомним, что испанец получил тяжелую травму в матче 22-го тура Примеры с «Алавесом» (6:0), из-за которой пропустит до пяти месяцев.

    Сообщается, что каталонский клуб сможет приобрести любого игрока из чемпионата Испании или футболиста, который на данный момент находится без команды.

    В нынешнем сезоне Видаль провел 11 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Marca

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    12.02.2017 13:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +191

      bafor 12 февраля 2017, 20:01

      И так бывает.

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 12 февраля 2017, 16:24

      ни к месту но я люблю барселону начало 90-х годов во главе со стоичко....

      0
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      Рейтинг: +51

      Денчик34 12 февраля 2017, 16:18

      Свободного агента вроде бы можно ... Если я не чего не путаю .

      0
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 12 февраля 2017, 16:14

      ого

      0
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      Рейтинг: +11

      Ice Peleng 12 февраля 2017, 16:01

      А что за травма?

      0
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 12 февраля 2017, 15:38

      Я сам болею за Барсу,но как то это неправильно.тогда в случае травм пусть любой клуб имеет право на это.или никто как и должно быть,трансферное окно закрыто

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 12 февраля 2017, 15:08

      Я че то не догнал. При всем уважении к Барсе и ее фанатам, НО!!!!! А почему разрешили то??? Существуют трансферные рамки!!!! И это уже проблема клуба, что не продумал все и не покупал игроков на случай травмы. Так что я считаю, что это не честно по отношению ко всем командам. Видно что Барсе помогают, ну прям все делают для нее. ЭТО НЕ ЧЕСТНО!!!! Игроку конечно же здоровья и скорейшего выздоровления!!!

      5
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      Рейтинг: +9

      draxler21 > Armagiddon 12 февраля 2017, 15:39

      Никого не интересует то, что ты и другие ребята там думают. Есть регламент. По регламенту Ла Лиги смогут дозаявить и все. Точка.

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > draxler21 12 февраля 2017, 15:46

      Сомневаюсь,что это в регламенте лиги прописано. И неправильно это все по отношению к другим клубам. Окно закрыто,досвидания. Надо было раньше думать,а на крайняк есть дубль.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ALeX-161-rus 12 февраля 2017, 16:19

      прописано там все.. по моему пару лет назад Реал пользовался такой функцией... но купленный по такому принципу может играть только во внутреннем чемпионате....

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ALeX-161-rus 12 февраля 2017, 16:20

      и другие клубы тоже могут воспользоваться этой функцией, если у них игрок получит серьезную травму и в команде будет недокомплект...

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 12 февраля 2017, 14:47

      ну да им то жаловаться на нехватку игроков

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 февраля 2017, 14:45

      Как не вовремя, Срне уже пожалели денег на зарплату, а Иванович уже ушёл в Зенит

      0
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      Рейтинг: +7810

      BarStep 12 февраля 2017, 14:30

      Симпатизирую Барселоне, сожалею травмы Видаля.... но. а как же спортивные принципы? Или это из серии "астматиков" сестренок Уильямс?...

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