Лаказетт — первый игрок со времен Паулеты, забивавший минимум 20 голов в трех сезонах Лиги 1 подряд

Гол нападающего «Лиона» Александра Лаказетта в ворота «Генгама» (1:2) в рамках встречи 25-го тура чемпионата Франции позволил футболисту пересечь рубеж в 20 мячей за сезон. Футболист сборной Франции достигает данного показателя уже третий сезон к ряду.

Последним игроком Лиги 1, которому покорялось данное достижение, был Педру Паулета. В период с 2000-го по 2003-й год в составе «Бордо» португалец также забивал 20 или более голов в каждом из сезонов.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Лаказетта в 40 миллионов евро.

Ранее француз заявил о желании покинуть «Лион» летом.