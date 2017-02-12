Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лаказетт — первый игрок со времен Паулеты, забивавший минимум 20 голов в трех сезонах Лиги 1 подряд

    Гол нападающего «Лиона» Александра Лаказетта в ворота «Генгама» (1:2) в рамках встречи 25-го тура чемпионата Франции позволил футболисту пересечь рубеж в 20 мячей за сезон. Футболист сборной Франции достигает данного показателя уже третий сезон к ряду.

    Последним игроком Лиги 1, которому покорялось данное достижение, был Педру Паулета. В период с 2000-го по 2003-й год в составе «Бордо» португалец также забивал 20 или более голов в каждом из сезонов.

    Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Лаказетта в 40 миллионов евро.

    Ранее француз заявил о желании покинуть «Лион» летом.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2017 01:49
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 12 февраля 2017, 18:08

      Отличный результат в 25 лет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 12 февраля 2017, 11:17

      зато акинфеев пропускает в каждой игре ЛЧ 10 лет подряд вот это круто, даже если не забивают ему то он автогол делает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2017, 10:33

      Летом точно уйдет в ТОП, а может и в Китай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2017, 09:21

      даже странно, а Ибра разве не забивал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +175

      Seamus > Garrincha58 12 февраля 2017, 09:33

      В сезоне 2014/2015 он только 19 забил. Поэтому подряд не получилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 февраля 2017, 05:23

      Только Веретенников забивал в 90-х 4 сезона подряд минимум 19.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 февраля 2017, 05:14

      В России даже 16 голов три сезона подряд никто не забивал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 февраля 2017, 05:12

      Когда же в РФПЛ наступят времена Паулеты ?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 12 февраля 2017, 04:06

      Класс!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Zenit2312 12 февраля 2017, 03:17

      нормальный нап! Зажали уклювки капусту взяли гавно самарское

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11