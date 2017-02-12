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  • Лаказетт — первый игрок со времен Паулеты, забивавший минимум 20 голов в трех сезонах Лиги 1 подряд

Лаказетт — первый игрок со времен Паулеты, забивавший минимум 20 голов в трех сезонах Лиги 1 подряд

12 февраля 2017, 01:49
12

Гол нападающего «Лиона» Александра Лаказетта в ворота «Генгама» (1:2) в рамках встречи 25-го тура чемпионата Франции позволил футболисту пересечь рубеж в 20 мячей за сезон. Футболист сборной Франции достигает данного показателя уже третий сезон к ряду.

Последним игроком Лиги 1, которому покорялось данное достижение, был Педру Паулета. В период с 2000-го по 2003-й год в составе «Бордо» португалец также забивал 20 или более голов в каждом из сезонов.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Лаказетта в 40 миллионов евро.

Ранее француз заявил о желании покинуть «Лион» летом.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Генгам Лион Ляказетт Александр
Комментарии (12)
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Zenit2312
1486858665
нормальный нап! Зажали уклювки капусту взяли гавно самарское
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maior-60
1486861600
Класс!
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vick-north-west
1486865523
Когда же в РФПЛ наступят времена Паулеты ?!
Ответить
vick-north-west
1486865651
В России даже 16 голов три сезона подряд никто не забивал.
Ответить
vick-north-west
1486866198
Только Веретенников забивал в 90-х 4 сезона подряд минимум 19.
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Garrincha58
1486880505
даже странно, а Ибра разве не забивал
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Сильвербой
1486884799
Летом точно уйдет в ТОП, а может и в Китай!
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спанчес
1486887454
зато акинфеев пропускает в каждой игре ЛЧ 10 лет подряд вот это круто, даже если не забивают ему то он автогол делает
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Voltiz
1486912106
Отличный результат в 25 лет.
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