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    «Атлетико» за 15 миллионов может приобрести нападающего «Палермо»

    Нападающий «Палермо» Илия Несторовски может продолжить карьеру в «Атлетико». По информации источника, мадридский клуб готов заплатить за 26-летнего македонца 15 миллионов евро. При этом итальянский клуб приобрел его всего за 500 тысяч. Кроме «Атлетико», на футболиста претендует «Севилья».

    Действующий контракт Несторовски с «Палермо» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за итальянский клуб в Серии А 23 матча, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    10.02.2017 23:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 10 февраля 2017, 23:18

      Неплохой игрок...но цена ему от 10 до 12.

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      Рейтинг: +69

      tima0898 10 февраля 2017, 23:16

      Неплохой вариант. Кто знает? Может как с Гризманном получится.

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