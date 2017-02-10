«Атлетико» за 15 миллионов может приобрести нападающего «Палермо»

Нападающий «Палермо» Илия Несторовски может продолжить карьеру в «Атлетико». По информации источника, мадридский клуб готов заплатить за 26-летнего македонца 15 миллионов евро. При этом итальянский клуб приобрел его всего за 500 тысяч. Кроме «Атлетико», на футболиста претендует «Севилья».

Действующий контракт Несторовски с «Палермо» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за итальянский клуб в Серии А 23 матча, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.