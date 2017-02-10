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  • «Атлетико» за 15 миллионов может приобрести нападающего «Палермо»

«Атлетико» за 15 миллионов может приобрести нападающего «Палермо»

10 февраля 2017, 23:06
2

Нападающий «Палермо» Илия Несторовски может продолжить карьеру в «Атлетико». По информации источника, мадридский клуб готов заплатить за 26-летнего македонца 15 миллионов евро. При этом итальянский клуб приобрел его всего за 500 тысяч. Кроме «Атлетико», на футболиста претендует «Севилья».

Действующий контракт Несторовски с «Палермо» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за итальянский клуб в Серии А 23 матча, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Трансферы Палермо Атлетико Несторовски Илия
Комментарии (2)
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tima0898
1486757774
Неплохой вариант. Кто знает? Может как с Гризманном получится.
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BrezAndr
1486757898
Неплохой игрок...но цена ему от 10 до 12.
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