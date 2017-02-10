«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» хотят приобрести у «Лестера» Грея

Полузащитник «Лестера» Демарай Грей попал в сферу интересов ряда клубов АПЛ. По информации источника, на 20-летнего англичанина претендуют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Напомним, Грей перешел в «Лестер» из «Бирмингема» зимой 2016 года. Стоимость перехода составила 5,1 миллиона евро. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 6 миллионов.

Действующее соглашение Грея с «лисами» рассчитано до лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Лестер» в АПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет один гол и сделал две результативные передачи.