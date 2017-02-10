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    «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» хотят приобрести у «Лестера» Грея

    Полузащитник «Лестера» Демарай Грей попал в сферу интересов ряда клубов АПЛ. По информации источника, на 20-летнего англичанина претендуют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

    Напомним, Грей перешел в «Лестер» из «Бирмингема» зимой 2016 года. Стоимость перехода составила 5,1 миллиона евро. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 6 миллионов.

    Действующее соглашение Грея с «лисами» рассчитано до лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Лестер» в АПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    10.02.2017 20:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 10 февраля 2017, 21:17

      Пусть пока что в Лестере поиграет, а то в Тоттенхэме и Ливерпуле будет скамейку греть, молодой еще.

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