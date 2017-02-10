Панюков: «Мое будущее во многом зависит от Сарсании»

6-7 тыс евро? Кока руки не подаст!
Нападающий Андрей Панюков, выступавший ранее за «Брагу», рассказал, что не получилось в португальском чемпионате, а также поделился планами на будущее. По словам футболиста, его дальнейшая карьера во многом зависит от Константина Сарсании.
– Когда я ушел в «Брагу», то думал, что буду в первой команде. Через месяц подошел период, когда хотели подтягивать в основной состав. Тренеру я понравился, но очень быстро поменялся тренерский штаб. Когда приходит новый тренер – ему не до молодежи. Пришлось вернуться во вторую команду. Смысла оставаться в «Браге» не было.
– Были ли варианты остаться в Португалии?
– Были предложения, но вопрос сложный, в ближайшее время все должно решится
– Какие ближайшие планы? Куда на сборы, с какой командой?
– Тут не только от меня зависит. Есть большой босс – Константин Сарсания. Его слово очень весомое, поеду на сборы с «Атлантасом», а дальше уже подумаем.
– Его мнение весомое, но ты бы сам чего хотел?
– Да, конечно, есть. Мое дело играть, но есть и свое видение, мое слово тоже весомое.
– Ты достаточно откровенный парень. «Брага» – сильная команда. Не жалеешь, что ушел?
– Нет, время еще есть, молодой, 22 года.
– Какая зарплата была в португальской команде?
– Как во Франции – 6-7 тысяч евро. Но там не было премиальных.
Во второй команде «Браги» Панюков провел шесть матчей.