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    Панюков: «Мое будущее во многом зависит от Сарсании»

    Нападающий Андрей Панюков, выступавший ранее за «Брагу», рассказал, что не получилось в португальском чемпионате, а также поделился планами на будущее. По словам футболиста, его дальнейшая карьера во многом зависит от Константина Сарсании.

    – Когда я ушел в «Брагу», то думал, что буду в первой команде. Через месяц подошел период, когда хотели подтягивать в основной состав. Тренеру я понравился, но очень быстро поменялся тренерский штаб. Когда приходит новый тренер – ему не до молодежи. Пришлось вернуться во вторую команду. Смысла оставаться в «Браге» не было.

    – Были ли варианты остаться в Португалии?

    – Были предложения, но вопрос сложный, в ближайшее время все должно решится

    – Какие ближайшие планы? Куда на сборы, с какой командой?

    – Тут не только от меня зависит. Есть большой босс – Константин Сарсания. Его слово очень весомое, поеду на сборы с «Атлантасом», а дальше уже подумаем.

    – Его мнение весомое, но ты бы сам чего хотел?

    – Да, конечно, есть. Мое дело играть, но есть и свое видение, мое слово тоже весомое.

    – Ты достаточно откровенный парень. «Брага» – сильная команда. Не жалеешь, что ушел?

    – Нет, время еще есть, молодой, 22 года.

    – Какая зарплата была в португальской команде?

    – Как во Франции – 6-7 тысяч евро. Но там не было премиальных.

    Во второй команде «Браги» Панюков провел шесть матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2017 17:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 февраля 2017, 19:24

      6-7 тыс евро? Кока руки не подаст!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Genchik92 10 февраля 2017, 18:10

      Эх

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 10 февраля 2017, 17:43

      ос

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