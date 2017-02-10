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Панюков: «Мое будущее во многом зависит от Сарсании»

10 февраля 2017, 17:38
3

Нападающий Андрей Панюков, выступавший ранее за «Брагу», рассказал, что не получилось в португальском чемпионате, а также поделился планами на будущее. По словам футболиста, его дальнейшая карьера во многом зависит от Константина Сарсании.

– Когда я ушел в «Брагу», то думал, что буду в первой команде. Через месяц подошел период, когда хотели подтягивать в основной состав. Тренеру я понравился, но очень быстро поменялся тренерский штаб. Когда приходит новый тренер – ему не до молодежи. Пришлось вернуться во вторую команду. Смысла оставаться в «Браге» не было.

– Были ли варианты остаться в Португалии?

– Были предложения, но вопрос сложный, в ближайшее время все должно решится

– Какие ближайшие планы? Куда на сборы, с какой командой?

– Тут не только от меня зависит. Есть большой босс – Константин Сарсания. Его слово очень весомое, поеду на сборы с «Атлантасом», а дальше уже подумаем.

– Его мнение весомое, но ты бы сам чего хотел?

– Да, конечно, есть. Мое дело играть, но есть и свое видение, мое слово тоже весомое.

– Ты достаточно откровенный парень. «Брага» – сильная команда. Не жалеешь, что ушел?

– Нет, время еще есть, молодой, 22 года.

– Какая зарплата была в португальской команде?

– Как во Франции – 6-7 тысяч евро. Но там не было премиальных.

Во второй команде «Браги» Панюков провел шесть матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Португалия. Примейра Брага Панюков Андрей Сарсания Константин
Комментарии (3)
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Пабло6
1486737786
ос
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Genchik92
1486739419
Эх
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Gullit 76
1486743873
6-7 тыс евро? Кока руки не подаст!
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