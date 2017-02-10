«Балтика» намерена приобрести бывшего игрока «Кубани» Концедалова

Полузащитник Роман Концедалов, зимой покинувший «Кубань», в ближайшее время может оказаться в «Балтике». Сообщается, что футболист может присоединиться к калининградцам на следующем сборе, который пройдет на Кипре.

Также в расположении «Балтики» находится нападающий Андрей Сальников, отметившийся голом в одном из контрольных матчей.

Напомним, совсем недавно клуб из Калининграда возглавил Игорь Черевченко. На данный момент «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.