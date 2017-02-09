Кураньи сыграл за брестское «Динамо»

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, известный в России по выступлениям в рядах столичного «Динамо», сыграл за брестское «Динамо» в контрольном матче в Турции, где белорусский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
34-летний форвард вышел на замену в концовке встречи с загребским «Динамо».
Ранее в руководстве белорусской команды подчеркивали, что Кураньи просто тренируется – ничего более, речи о заключении контракта не идет.
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Источник: Twitter
я чет думал ему уже 36-37, сорьки)))
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