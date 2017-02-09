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    Кураньи сыграл за брестское «Динамо»

    Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, известный в России по выступлениям в рядах столичного «Динамо», сыграл за брестское «Динамо» в контрольном матче в Турции, где белорусский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

    34-летний форвард вышел на замену в концовке встречи с загребским «Динамо».

    Ранее в руководстве белорусской команды подчеркивали, что Кураньи просто тренируется – ничего более, речи о заключении контракта не идет.

    Источник: Twitter

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    09.02.2017 20:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 21:20

      Динамовец навсегда!

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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 9 февраля 2017, 21:05

      34 для топового напа - это еще есть порох в пороховницах(он мальчик в сравнении с Дрогба, Тотти итд)..

      я чет думал ему уже 36-37, сорьки)))

      Пабло Арбаис играл в Рубине по моему в 33 и забил гол-гвоздь в крышку самого Атлетико Эль-Чоло на Висенте Кальдерон...

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