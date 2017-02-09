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Кураньи сыграл за брестское «Динамо»

9 февраля 2017, 20:53
2

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, известный в России по выступлениям в рядах столичного «Динамо», сыграл за брестское «Динамо» в контрольном матче в Турции, где белорусский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

34-летний форвард вышел на замену в концовке встречи с загребским «Динамо».

Ранее в руководстве белорусской команды подчеркивали, что Кураньи просто тренируется – ничего более, речи о заключении контракта не идет.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Беларусь. Высшая лига Кураньи Кевин
Комментарии (2)
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Джек Харпер
1486663555
34 для топового напа - это еще есть порох в пороховницах(он мальчик в сравнении с Дрогба, Тотти итд)..
я чет думал ему уже 36-37, сорьки)))
Пабло Арбаис играл в Рубине по моему в 33 и забил гол-гвоздь в крышку самого Атлетико Эль-Чоло на Висенте Кальдерон...
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sir_Alex
1486664424
Динамовец навсегда!
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