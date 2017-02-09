Климкин: «Случившееся с Зозулей – очередная провокация со стороны России»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал срыв аренды нападающего «Бетиса» Романа Зозули в «Райо Вальекано». Ранее мадридский клуб вынужден был аннулировать переход украинского футболиста из-за протестов болельщиков, которые на первой же тренировке игрока вывесили баннер «Вальекас — не место для нацистов».

«Мы стараемся с самого начала ему помогать. И прекрасно знаем, что то, что там произошло, – это осознанная провокация, когда нескольких ультрас левой направленности абсолютно цинично использовали.

Поэтому такие провокации, а они будут происходить и дальше, мы прекрасно понимаем — со стороны России. Постараемся их не допускать, а Роману будем помогать. При этом не только политически, но и эмоционально», – приводит слова Климкина УНИАН.

Зозуля в текущем сезоне провел в чемпионате Испании шесть матчей.