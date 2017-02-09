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  • Климкин: «Случившееся с Зозулей – очередная провокация со стороны России»

Климкин: «Случившееся с Зозулей – очередная провокация со стороны России»

9 февраля 2017, 18:54
63

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал срыв аренды нападающего «Бетиса» Романа Зозули в «Райо Вальекано». Ранее мадридский клуб вынужден был аннулировать переход украинского футболиста из-за протестов болельщиков, которые на первой же тренировке игрока вывесили баннер «Вальекас — не место для нацистов».

«Мы стараемся с самого начала ему помогать. И прекрасно знаем, что то, что там произошло, – это осознанная провокация, когда нескольких ультрас левой направленности абсолютно цинично использовали.

Поэтому такие провокации, а они будут происходить и дальше, мы прекрасно понимаем — со стороны России. Постараемся их не допускать, а Роману будем помогать. При этом не только политически, но и эмоционально», – приводит слова Климкина УНИАН.

Зозуля в текущем сезоне провел в чемпионате Испании шесть матчей.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Райо Вальекано Бетис Зозуля Роман
Комментарии (63)
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ikram1984
1486656032
ispanskiy federalnyy okrug
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STAFOR13
1486656443
ага фаны Баварии и особенно Райо только русские, нах кому этот ноунейм нужен
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Сильвербой
1486656752
Вот, это я понимаю, а то уж подумал что никто не скажет этого! Я считаю что лично Путин писал баннеры для мюнхенских фанов, это же видно по подчерку!
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Rebrova
1486657255
Опять Россия виновата. Плохому танцору как говорится всегда что-то мешает.
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subbotaspartak
1486658148
МИД украины - министерство ибанутых дел, Опять не у дел. По ходу они умирают, Коль сами себя обс.рают
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zico2205
1486658383
А еще из-за России, Украина не выиграла чемпионат Мира и Европы...
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UniQueLO
1486658943
Залупуля фотографируется с неонацистами - молодец. Залупуля обеспечивает неонацистов - молодец. Залупуля не умеет забивать - виновата Россия. Залупуля не перешел в Райо - виновата Россия. Залупуля остался без футбола - виновата Россия. Что-то тут не чисто, вам не кажется?
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Gullit 76
1486659301
Мы то тут все ржали от того что и это припишут России,а этот пупсик на полном серьёзе!И это несёт министр!Нет без лоботомии не обойтись.
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mialkov
1486659739
Играть - не играет, зато руки вскидывает как бандеровец! Вот и получай "залюпулю" от нормальных людей всего мира!
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опус 2
1486662482
Во как !Если хрен коротковат,значит Путин виноват !
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