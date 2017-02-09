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    Климкин: «Случившееся с Зозулей – очередная провокация со стороны России»

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал срыв аренды нападающего «Бетиса» Романа Зозули в «Райо Вальекано». Ранее мадридский клуб вынужден был аннулировать переход украинского футболиста из-за протестов болельщиков, которые на первой же тренировке игрока вывесили баннер «Вальекас — не место для нацистов».

    «Мы стараемся с самого начала ему помогать. И прекрасно знаем, что то, что там произошло, – это осознанная провокация, когда нескольких ультрас левой направленности абсолютно цинично использовали.

    Поэтому такие провокации, а они будут происходить и дальше, мы прекрасно понимаем — со стороны России. Постараемся их не допускать, а Роману будем помогать. При этом не только политически, но и эмоционально», – приводит слова Климкина УНИАН.

    Зозуля в текущем сезоне провел в чемпионате Испании шесть матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2017 18:54
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 10 февраля 2017, 12:21

      и луна по приказу Москвы всегда к нам одной стороной ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 10 февраля 2017, 10:17

      Какой министр, такие и иностранные дела.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 февраля 2017, 09:51

      Блин, над вами, клоунами, уже весь мир смеется)
      Снимите шапки - там у вас уже напекло знатно) Проветрите)
      Или у вас в правительстве утро начинается с песнопений и мантр "Это провокации рууууууских"?)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 февраля 2017, 05:41

      Вахаххахахахахха, я не россиянин и не русский, но считаю , что украм всем сбором лечиться надо, пройти полный курс реабилитации , где -нибудь в Карлавых Варах...

      1
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      Рейтинг: +70

      hirurg99 10 февраля 2017, 04:00

      Климкин реально не вменяемый гадёныш.

      1
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      Рейтинг: +73

      Фесс 10 февраля 2017, 02:00

      Нездоровый бурлеж вокруг глупой надуманной темы.
      Спорт вне политики, ага.

      1
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 10 февраля 2017, 01:18

      Лучше в Испании бы против Зозули возбудили уголовное дело!!! А то он в Испании думает, что он на Украине, где фашистский режим! Он немного перепутал! Браво испанским болельщикам!!!! Видно они тоже агенты Путина!? А Климкину, Порошенко и другим из этой украинской власти пора запасаться сухарями! Скоро вас сметет народ!

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman 9 февраля 2017, 23:48

      О боже, в вымирании динозавров тоже виновата рука Кремля и провокация со стороны России?

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      Рейтинг: +4842

      neveldomha 9 февраля 2017, 23:26

      Нечего Чугункину не своим далом заниматься. Его задача безвиз клянчить и поляков успокаивать от набегов бандерлогов

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 9 февраля 2017, 22:31

      Зозуля - это ж такой нев.ъ.е.б....й игрок, что сам Путин ездил к фанам Райо и уговаривал их устроить демарш. Только бы испортить его переход из Бетиса. Если бы трансфер состоялся - это было бы событие межгалактического масшатба

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