«Анжи» продолжает искать новый клуб для Боли

В «Анжи» отметили, что защитник Сергей Паршивлюк и нападающий Павел Яковлев станут одними из главных игроков команды во второй части сезона. Спортивный директор дагестанцев Александр Танцюра сообщил и о продолжающихся поисках нового клуба для нападающего Янника Боли.

«В очередной раз готов заявить, что Яковлев и Паршивлюк – профессионалы с большой буквы. Они нам помогут. Я также хотел бы еще выделить и Давида Юрченко, который создает правильный микроклимат в коллективе. В целом все ребята выкладываются на тренировках.

Боли? У него было два предложения из Европы, но они не устроили Янника по личному контракту. Варианты у него есть и сейчас из других стран. Ведется работа», – заявил Танцюра.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем вынужден расстаться с ведущими футболистами.