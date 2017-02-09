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    «Анжи» продолжает искать новый клуб для Боли

    В «Анжи» отметили, что защитник Сергей Паршивлюк и нападающий Павел Яковлев станут одними из главных игроков команды во второй части сезона. Спортивный директор дагестанцев Александр Танцюра сообщил и о продолжающихся поисках нового клуба для нападающего Янника Боли.

    «В очередной раз готов заявить, что Яковлев и Паршивлюк – профессионалы с большой буквы. Они нам помогут. Я также хотел бы еще выделить и Давида Юрченко, который создает правильный микроклимат в коллективе. В целом все ребята выкладываются на тренировках.

    Боли? У него было два предложения из Европы, но они не устроили Янника по личному контракту. Варианты у него есть и сейчас из других стран. Ведется работа», – заявил Танцюра.

    Напомним, ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем вынужден расстаться с ведущими футболистами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2017 17:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 21:39

      Неужели ВООБЩЕ никому не нужен?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Shamil79 9 февраля 2017, 20:24

      новый клуб рядом-Ахмат!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Dokaskos 9 февраля 2017, 20:20

      Недооценивают игрока, а жаль.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 февраля 2017, 20:16

      А в РФПЛ ни кому не нужен оказался

      0
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