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    «Барселона» обжалует удаление Суареса

    Руководство «Барселоны» планирует обжаловать удаление нападающего своей команды Луиса Суареса, заработанное игроком в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико», сообщает Diari Ara. Матч завершился со счетом 1:1. Уругваец был удален с поля на 90-й минуте игры. Он задел рукой соперника в борьбе за мяч.

    Для начала представители «Барселоны» будут обжаловать удаление игрока в федерации футбола Испании (RFEF). Если попытка закончится неудачей, то будет подана апелляция в RFEF. В случае повторной неудачи «Барселона» обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

    Суарес в полуфинальном матче отметился забитым мячом, продлив беспроигрышную серию «Барселоны» в играх с его голами до 69 встреч. В финале Кубка Испании «Барселоне» предстоит встретиться с «Алавесом», обыгравшим «Сельту».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2017 11:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 10 февраля 2017, 02:13

      На счёт видеоповторов (если внедрять) всё просто - систему можно позаимствовать из тенниса: каждой команде по три попытки (ну или по две, а то для футбола по три, возможно, многовато); не прав судья - попытка сохранилась, не права несогласная сторона - попытка сгорела.

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 9 февраля 2017, 19:48

      Фол может и был, но не на желтую.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 11:56

      Судья накосячил!Всё-таки видео повторы нужны!

      1
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      Рейтинг: +124

      Elect > АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 12:07

      согласен, потом не нужны будут не какие апеляции, посмотрели повтор и приняли сразу верное сто процентное решение!

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Elect 9 февраля 2017, 12:50

      Как в хоккее,всё во время игры!

      0
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      Рейтинг: +124

      Elect 9 февраля 2017, 11:56

      абсолютно не оправданное удаление, но эпизод уже прошедший, поэтому зачем махать кулаками поле драки

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      Рейтинг: +91

      Godric > Elect 9 февраля 2017, 12:02

      Чтобы ему в финале Кубка Испании разрешили сыграть

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 9 февраля 2017, 11:28

      Никакого фола, тем более умышленного или грубого, влекущего за собой удаление со стороны Суареса в данном эпизоде не было. Слегка задел в борьбе соперника рукой, никакого повреждения для него не нанес. Это же футбол в конце концов! Игра контактная. Не балет! Ну если такие вот телодвижения игрока трактуются как грубый фол,то выход только один - в начале матча привязывать руки к телу футболиста. Тогда никаких разночтений игровых моментов не будет уже однозначно!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 11:10

      Бесполезно!

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