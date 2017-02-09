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«Барселона» обжалует удаление Суареса

9 февраля 2017, 11:00
9

Руководство «Барселоны» планирует обжаловать удаление нападающего своей команды Луиса Суареса, заработанное игроком в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико», сообщает Diari Ara. Матч завершился со счетом 1:1. Уругваец был удален с поля на 90-й минуте игры. Он задел рукой соперника в борьбе за мяч.

Для начала представители «Барселоны» будут обжаловать удаление игрока в федерации футбола Испании (RFEF). Если попытка закончится неудачей, то будет подана апелляция в RFEF. В случае повторной неудачи «Барселона» обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Суарес в полуфинальном матче отметился забитым мячом, продлив беспроигрышную серию «Барселоны» в играх с его голами до 69 встреч. В финале Кубка Испании «Барселоне» предстоит встретиться с «Алавесом», обыгравшим «Сельту».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Барселона Атлетико Суарес Луис
Комментарии (9)
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sir_Alex
1486627837
Бесполезно!
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oyabun
1486628880
Никакого фола, тем более умышленного или грубого, влекущего за собой удаление со стороны Суареса в данном эпизоде не было. Слегка задел в борьбе соперника рукой, никакого повреждения для него не нанес. Это же футбол в конце концов! Игра контактная. Не балет! Ну если такие вот телодвижения игрока трактуются как грубый фол,то выход только один - в начале матча привязывать руки к телу футболиста. Тогда никаких разночтений игровых моментов не будет уже однозначно!
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Elect
1486630575
абсолютно не оправданное удаление, но эпизод уже прошедший, поэтому зачем махать кулаками поле драки
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АЛЕКС 58
1486630592
Судья накосячил!Всё-таки видео повторы нужны!
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levon_man
1486658924
Фол может и был, но не на желтую.
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Wagarti
1486682010
На счёт видеоповторов (если внедрять) всё просто - систему можно позаимствовать из тенниса: каждой команде по три попытки (ну или по две, а то для футбола по три, возможно, многовато); не прав судья - попытка сохранилась, не права несогласная сторона - попытка сгорела.
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