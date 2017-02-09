«Барселона» обжалует удаление Суареса

Руководство «Барселоны» планирует обжаловать удаление нападающего своей команды Луиса Суареса, заработанное игроком в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико», сообщает Diari Ara. Матч завершился со счетом 1:1. Уругваец был удален с поля на 90-й минуте игры. Он задел рукой соперника в борьбе за мяч.

Для начала представители «Барселоны» будут обжаловать удаление игрока в федерации футбола Испании (RFEF). Если попытка закончится неудачей, то будет подана апелляция в RFEF. В случае повторной неудачи «Барселона» обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Суарес в полуфинальном матче отметился забитым мячом, продлив беспроигрышную серию «Барселоны» в играх с его голами до 69 встреч. В финале Кубка Испании «Барселоне» предстоит встретиться с «Алавесом», обыгравшим «Сельту».