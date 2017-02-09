Палетта – самый удаляемый игрок в топ-5 лиг Европы

Защитник «Милана» Габриэль Палетта установил новый антирекорд. В выездном матче 18-го тура итальянской Серии А против «Болоньи» (0:1) он получил красную карточку и был удален с поля.

Для 30-летнего игрока обороны это удаление стало третьим в текущем сезоне Серии А. С этим показателем он лидирует среди всех футболистов топ-5 лиг Европы в нынешнем сезоне. В этом чемпионате Палетте удалось отыграть 20 матчей. Итальянский защитник забил один гол и сделал два результативных паса.

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Болонья – Милан 0:1. Обзор матча. Италия. Серия А 2016/17. 18 тур. от GOALTIME – ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.