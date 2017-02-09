Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Палетта – самый удаляемый игрок в топ-5 лиг Европы

    Защитник «Милана» Габриэль Палетта установил новый антирекорд. В выездном матче 18-го тура итальянской Серии А против «Болоньи» (0:1) он получил красную карточку и был удален с поля.

    Для 30-летнего игрока обороны это удаление стало третьим в текущем сезоне Серии А. С этим показателем он лидирует среди всех футболистов топ-5 лиг Европы в нынешнем сезоне. В этом чемпионате Палетте удалось отыграть 20 матчей. Итальянский защитник забил один гол и сделал два результативных паса.

    Болонья – Милан 0:1. Обзор матча. Италия. Серия А 2016/17. 18 тур. от GOALTIME – ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2017 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 9 февраля 2017, 15:18

      Донанурма сильный сейв, ну и Делофеу заиграл, возможно в Милане пройден кризис...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 09:57

      Tough guy, ёпта!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11