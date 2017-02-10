Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Даниэле Довери (Рим)
Материалы

Болонья - Милан

08.02.2017, Среда, 22:45 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 18 тур Болонья - Милан
Обзор матча
Италия. Серия А (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 21:45 Болонья 0:1 Милан
18 тур
6 января, среда 17:00 Милан 0:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
24 тур
14 февраля, пятница 23:45 Милан 1:0 Болонья
5 тур
25 сентября, среда 22:45 Болонья 3:3 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 18:00 Милан 2:1 Болонья
2 тур
1 сентября, суббота 22:45 Болонья 1:3 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
34 тур
22 апреля, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Болонья
15 тур
11 декабря, воскресенье 18:00 Болонья 2:2 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Болонья
16 тур
12 декабря, воскресенье 14:30 Болонья 0:3 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Милан
4 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Болонья 1:4 Милан
1 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Милан 1:2 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
...
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 10 февраля 2017, 00:31

    Молодцы Милан! - уважаю!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14769

    kykyi 9 февраля 2017, 09:06

    Похоже была битва.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +86

    Хотел же ставить на ничью 9 февраля 2017, 01:09

    А ничья была так близко

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +390

    fantom23 9 февраля 2017, 01:01

    ТМ спокойно зашло!!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 