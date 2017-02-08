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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 08 февраля 2017
Болонья
08.02.2017, среда, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Милан
89'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
Желтая карточка
Б. Джемаили
90'
+5
Желтая карточка
А. Надь
90'
+2
89'
ГОЛ! 0:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Ж. Деулофеу
Замена
Ф. Вивиани
️️️️
Э. Пульгар
80'
Замена
В. Торосидис
️️️️
И. Мбайе
77'
71'
Желтая карточка
Л. Вангиони
Замена
Б. Петкович
️️️️
Д. Гастальделло
63'
62'
Замена
А. Поли
️️️️
К. Бакка
59'
Вторая желтая
Ю. Куцка
53'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
С. Верди
47'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
45'
45'
Замена
Г. Гомес
️️️️
М. Локателли
37'
Вторая желтая
Г. Палетта
31'
Замена
К. Сапата
️️️️
А. Романьоли
23'
Желтая карточка
И. Абате
18'
Желтая карточка
Г. Палетта
Желтая карточка
И. Мбайе
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Адам Надь
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Милан
22
Алессандро Плиццари
ВР
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Да Кошта
17
Крафт
5
Гастальделло
22
Майетта
15
Мбайе
5
Пульгар
21
Джемаили
6
Надь
90
Верди
7
Крейчи
21
Дестро
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
20
Абате
29
Палетта
26
Романьоли
11
Вангиони
5
Локателли
33
Куцка
10
Сусо
8
Пашалич
70
Бакка
10
Деулофеу
15
Мбайе
35
Торосидис
35
Торосидис
15
Мбайе
5
Пульгар
43
Вивиани
43
Вивиани
5
Пульгар
5
Гастальделло
9
Петкович
9
Петкович
5
Гастальделло
5
Локателли
15
Гомес
15
Гомес
5
Локателли
26
Романьоли
25
Сапата
25
Сапата
26
Романьоли
70
Бакка
15
Поли
15
Поли
70
Бакка
Остались в запасе
Болонья
Милан
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
22
Алессандро Плиццари
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Плиццари
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Болонья - Милан
5
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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