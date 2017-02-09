В «ПСЖ» не будут приглашать Агуэро

«ПСЖ» не планирует приобретать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Руководство французского клуба находится в поиске нападающего, который способен укрепить атакующую линию команды в будущем сезоне, но аргентинец не соответствует требуемым характеристикам.

Напомним, ранее появилась информация, что Агуэро входит в план приоритетных покупок «ПСЖ» ближайшим летом.

В текущем сезоне аргентинский форвард провел в Премьер-лиге 18 матчей, забив в них 11 голов. Стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.