Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Кержаков: «Надеюсь, что правосудие в очередной раз восторжествует. Кто-то уже сидит»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков вспомнил неприятный отрезок своей жизни, когда он потерял более 300 миллионов рублей, к чему был причастен экс-полузащитник сборной России Иван Саенко.

    «Эта история научила меня, что нужно верить только себе. Вполне понимаю, почему такие истории случались со мной раньше. В тот период вокруг меня были люди, которые определяли мою жизнь. Каждый подвержен влиянию своего окружения. Если рядом честные, образованные друзья, которые ведут правильный образ жизни, то ты становишься с ними в один ряд. Тянешься за ними. Ну а если рядом разгильдяи и раздолбаи, которым лишь бы покуралесить, то и ты становишься таким же.

    Я сейчас не люблю этим заниматься. А тогда – пожалуйста. Было такое окружение, что плевать на все. Хотя мне было 27 лет. Взрослый человек, есть ребенок, уже пора отдавать себе отчет, что можно делать, а что – нет. Я ушел из семьи, пытался забыться или заместить эту потерю и не вдаваться ни во что. Попал в такое вообще, что лучше даже не вспоминать. Все эти негативные вещи накладываются друг на друга и накапливаются, как снежный ком. Это сложно остановить. Нужно просто в один момент себя переключить и сказать себе: «Ты чего? Что ты творишь?» У кого-то это наступает раньше, у меня – позже. Хорошо, что вообще наступило.

    Пытались ли меня одернуть? Подсказывали. Но я жил в атмосфере чего-то непонятного, и становилось тяжело слышать других людей. Кто пытался объяснить, мол, что-то идет не так? Родители и друзья. Отвечал, что все круто, что все вокруг меня искренние. Близкие знали всех по рассказам, по слухам. Мне шли сигналы: объясняли, что с этими людьми не надо общаться. Я эти сигналы игнорировал, поэтому определенным периодом жизни поплатился.

    Пока не все виновные наказаны, но я надеюсь, что правосудие в очередной раз восторжествует. Пока все, о ком я говорил и кого выгораживала та сторона, сейчас несут наказания. Кто-то уже сидит. Я надеюсь, что все причастные получат свое», – рассказал Кержаков.

    Напомним, что бывший полузащитник «Спартака» Иван Саенко в деле о пропавших у Кержакова 329 миллионов рублей выступал свидетелем.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2017 06:30
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 февраля 2017, 11:45

      Лошара ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 февраля 2017, 10:56

      Чтобы крыша не съезжала к 27 годам, надо платит адекватные для их игры деньги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 февраля 2017, 10:44

      Как пришли лимончики ни за что, так и ушли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 9 февраля 2017, 10:18

      Маладец Саенка,лохов кривоногих нада чморнить.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 9 февраля 2017, 09:45

      Саенко: -Без лоха и жизнь плоха :)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 февраля 2017, 09:40

      это он до этого вью давал что хочет доказать что не все футболисты тупые?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov > Аид666 9 февраля 2017, 09:46

      Поди с собой их таскал в сумке

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Аид666 9 февраля 2017, 15:58

      Не все лохи,как он!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 9 февраля 2017, 09:38

      329 миллионов???Сука ты же мяч пинаешь. За что???? За чтоооо???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 февраля 2017, 08:07

      Семью бросил, а футбол нет. Молодец!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > la verdad 9 февраля 2017, 15:59

      Одну бросил,другую покруче нашёл! Можно поумничать!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > АЛЕКС 58 10 февраля 2017, 07:42

      Главное всегда улыбаться, зарабатывая себе положительный имидж...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      FK Vardar 9 февраля 2017, 07:55

      А не надо было бросать семью!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 9 февраля 2017, 06:38

      Удачи,Керж!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11