Александр Кержаков: «Надеюсь, что правосудие в очередной раз восторжествует. Кто-то уже сидит»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков вспомнил неприятный отрезок своей жизни, когда он потерял более 300 миллионов рублей, к чему был причастен экс-полузащитник сборной России Иван Саенко.

«Эта история научила меня, что нужно верить только себе. Вполне понимаю, почему такие истории случались со мной раньше. В тот период вокруг меня были люди, которые определяли мою жизнь. Каждый подвержен влиянию своего окружения. Если рядом честные, образованные друзья, которые ведут правильный образ жизни, то ты становишься с ними в один ряд. Тянешься за ними. Ну а если рядом разгильдяи и раздолбаи, которым лишь бы покуралесить, то и ты становишься таким же.

Я сейчас не люблю этим заниматься. А тогда – пожалуйста. Было такое окружение, что плевать на все. Хотя мне было 27 лет. Взрослый человек, есть ребенок, уже пора отдавать себе отчет, что можно делать, а что – нет. Я ушел из семьи, пытался забыться или заместить эту потерю и не вдаваться ни во что. Попал в такое вообще, что лучше даже не вспоминать. Все эти негативные вещи накладываются друг на друга и накапливаются, как снежный ком. Это сложно остановить. Нужно просто в один момент себя переключить и сказать себе: «Ты чего? Что ты творишь?» У кого-то это наступает раньше, у меня – позже. Хорошо, что вообще наступило.

Пытались ли меня одернуть? Подсказывали. Но я жил в атмосфере чего-то непонятного, и становилось тяжело слышать других людей. Кто пытался объяснить, мол, что-то идет не так? Родители и друзья. Отвечал, что все круто, что все вокруг меня искренние. Близкие знали всех по рассказам, по слухам. Мне шли сигналы: объясняли, что с этими людьми не надо общаться. Я эти сигналы игнорировал, поэтому определенным периодом жизни поплатился.

Пока не все виновные наказаны, но я надеюсь, что правосудие в очередной раз восторжествует. Пока все, о ком я говорил и кого выгораживала та сторона, сейчас несут наказания. Кто-то уже сидит. Я надеюсь, что все причастные получат свое», – рассказал Кержаков.

Напомним, что бывший полузащитник «Спартака» Иван Саенко в деле о пропавших у Кержакова 329 миллионов рублей выступал свидетелем.