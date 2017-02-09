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  • Александр Кержаков: «Надеюсь, что правосудие в очередной раз восторжествует. Кто-то уже сидит»

Александр Кержаков: «Надеюсь, что правосудие в очередной раз восторжествует. Кто-то уже сидит»

9 февраля 2017, 06:30
15

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков вспомнил неприятный отрезок своей жизни, когда он потерял более 300 миллионов рублей, к чему был причастен экс-полузащитник сборной России Иван Саенко.

«Эта история научила меня, что нужно верить только себе. Вполне понимаю, почему такие истории случались со мной раньше. В тот период вокруг меня были люди, которые определяли мою жизнь. Каждый подвержен влиянию своего окружения. Если рядом честные, образованные друзья, которые ведут правильный образ жизни, то ты становишься с ними в один ряд. Тянешься за ними. Ну а если рядом разгильдяи и раздолбаи, которым лишь бы покуралесить, то и ты становишься таким же.

Я сейчас не люблю этим заниматься. А тогда – пожалуйста. Было такое окружение, что плевать на все. Хотя мне было 27 лет. Взрослый человек, есть ребенок, уже пора отдавать себе отчет, что можно делать, а что – нет. Я ушел из семьи, пытался забыться или заместить эту потерю и не вдаваться ни во что. Попал в такое вообще, что лучше даже не вспоминать. Все эти негативные вещи накладываются друг на друга и накапливаются, как снежный ком. Это сложно остановить. Нужно просто в один момент себя переключить и сказать себе: «Ты чего? Что ты творишь?» У кого-то это наступает раньше, у меня – позже. Хорошо, что вообще наступило.

Пытались ли меня одернуть? Подсказывали. Но я жил в атмосфере чего-то непонятного, и становилось тяжело слышать других людей. Кто пытался объяснить, мол, что-то идет не так? Родители и друзья. Отвечал, что все круто, что все вокруг меня искренние. Близкие знали всех по рассказам, по слухам. Мне шли сигналы: объясняли, что с этими людьми не надо общаться. Я эти сигналы игнорировал, поэтому определенным периодом жизни поплатился.

Пока не все виновные наказаны, но я надеюсь, что правосудие в очередной раз восторжествует. Пока все, о ком я говорил и кого выгораживала та сторона, сейчас несут наказания. Кто-то уже сидит. Я надеюсь, что все причастные получат свое», – рассказал Кержаков.

Напомним, что бывший полузащитник «Спартака» Иван Саенко в деле о пропавших у Кержакова 329 миллионов рублей выступал свидетелем.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Саенко Иван Кержаков Александр
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zadira56
1486611499
Удачи,Керж!
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FK Vardar
1486616159
А не надо было бросать семью!
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la verdad
1486616877
Семью бросил, а футбол нет. Молодец!!!
Ответить
Tolegeniskakov
1486622334
329 миллионов???Сука ты же мяч пинаешь. За что???? За чтоооо???
Ответить
Аид666
1486622458
это он до этого вью давал что хочет доказать что не все футболисты тупые?
Ответить
kvm
1486622754
Саенко: -Без лоха и жизнь плоха :)
Ответить
VVM1964
1486624000
ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСПОВЕДЬ , ТОЛЬКО ФУТБОЛОМ ДАЖЕ НЕ ПАХНЕТ .
Ответить
Архипелаг Гуляк
1486624705
Маладец Саенка,лохов кривоногих нада чморнить.
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VIPded
1486626264
Как пришли лимончики ни за что, так и ушли...
Ответить
Tostao
1486626968
Чтобы крыша не съезжала к 27 годам, надо платит адекватные для их игры деньги.
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