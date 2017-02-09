Чугайнов видит Миранчука в ЦСКА, а не в «Рубине»

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов уверен, что возможный уход в «Рубин» для Алексея Миранчука – не лучший выбор.

«Не думаю, что это правильный выбор. В Казани есть ребята посильнее Алексея на его позиции. Ему было комфортно в ЦСКА, где делается ставка на молодых ребят.

В первую очередь нужно расставить точки над i. Хорошо, сейчас Миранчук уйдет, и что? Получается, что Юрий Палыч зря его ставил в состав, когда мог бы задействовать других футболистов», – сказал Чугайнов.

Напомним, непонятная ситуация с уходом Миранчука из «Локомотива» длится уже довольно продолжительное время. Агент футболиста заявил, что тот не хочет оставаться в столичном клубе, при этом он отправится с командой на третий подготовительный сбор.