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    Чугайнов видит Миранчука в ЦСКА, а не в «Рубине»

    Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов уверен, что возможный уход в «Рубин» для Алексея Миранчука – не лучший выбор.

    «Не думаю, что это правильный выбор. В Казани есть ребята посильнее Алексея на его позиции. Ему было комфортно в ЦСКА, где делается ставка на молодых ребят.

    В первую очередь нужно расставить точки над i. Хорошо, сейчас Миранчук уйдет, и что? Получается, что Юрий Палыч зря его ставил в состав, когда мог бы задействовать других футболистов», – сказал Чугайнов.

    Напомним, непонятная ситуация с уходом Миранчука из «Локомотива» длится уже довольно продолжительное время. Агент футболиста заявил, что тот не хочет оставаться в столичном клубе, при этом он отправится с командой на третий подготовительный сбор.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2017 06:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1289

      каа 9 февраля 2017, 11:36

      Интересно было бы посмотреть в схемах Гончаренко... Потенциал то у игрока налицо... нужно только избавиться от негативного влияния "близких" людей

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 февраля 2017, 10:23

      Он нам нахрен не нужен, баба плаксивая с кучей агентов.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 февраля 2017, 09:27

      пусть уже хоть куда-нибудь идет. Новости эти переливают из пустого в порожнее уже

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 февраля 2017, 08:19

      Вот-вот,пусть лучше туда идет.

      1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 9 февраля 2017, 07:39

      Пригодился бы...

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