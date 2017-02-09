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Ещенко: «Мой переход в «Спартак»? Думаю, дело в лимите»

9 февраля 2017, 01:44
12

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился подробностями своего перехода в московский клуб. Россиянин выразил мнение, что попал в стан красно-белых благодаря лимиту на легионеров.

– Вы пришли в «Спартак» в статусе свободного агента. Клуб на вас вышел, или сами себя предложили?

– Сначала «Спартак» вышел на агентов. Потом состоялся разговор с Дмитрием Аленичевым. Он еще за год до этого хотел меня взять, что что-то не сложилось.

– Не удивились интересу к себе? Все-таки «Спартак» предпочитает покупать игроков ликвидных, моложе 28.

– Думаю, дело в лимите. Многие молодые, получая хороший контракт, останавливаются в росте, и у клубов порой нет большого выбора. На этом фоне, видимо, я и приглянулся. С другой стороны, упрекнуть мне себя не в чем. Статистически всегда был среди лучших по отборам, по объему работы на поле. В общем, лучше спрашивать тех, кто позвал, а не того, кого позвали.

Напомним, Ещенко пришел в «Спартак» в 2016 году из «Анжи». В нынешнем сезоне чемпионата России игрок провел 15 матчей, в которых забил один гол.

Ещенко: «Лимит мешает российским клубам. Он нам не нужен»

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (12)
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афоня72
1486606035
Есть ещё порох в пороховнице.
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LOKOfanatik19
1486607185
Лимит лимит.... Надоел уже
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sir_Alex
1486610727
Неликвидный Ещенко))
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sprint5
1486611299
при чем лимит непонятно
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Александ1982
1486615077
честно сказал
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Lev Aleks
1486616637
думаю по пьяни)
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KB_Krasnogorsk
1486618841
Касячит, бывает. Но по лучше того же Макеева
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Joko21
1486621756
объективно
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ajoq
1486623141
Переход действительно выглядел странным в свое время, но его заряженность на борьбу, борьбу до конца, вызывает уважение к игроку
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subbotaspartak
1486646583
Лимит-лимит... Играй пока ты не побит.
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