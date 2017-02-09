Ещенко: «Мой переход в «Спартак»? Думаю, дело в лимите»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился подробностями своего перехода в московский клуб. Россиянин выразил мнение, что попал в стан красно-белых благодаря лимиту на легионеров.

– Вы пришли в «Спартак» в статусе свободного агента. Клуб на вас вышел, или сами себя предложили?

– Сначала «Спартак» вышел на агентов. Потом состоялся разговор с Дмитрием Аленичевым. Он еще за год до этого хотел меня взять, что что-то не сложилось.

– Не удивились интересу к себе? Все-таки «Спартак» предпочитает покупать игроков ликвидных, моложе 28.

– Думаю, дело в лимите. Многие молодые, получая хороший контракт, останавливаются в росте, и у клубов порой нет большого выбора. На этом фоне, видимо, я и приглянулся. С другой стороны, упрекнуть мне себя не в чем. Статистически всегда был среди лучших по отборам, по объему работы на поле. В общем, лучше спрашивать тех, кто позвал, а не того, кого позвали.

Напомним, Ещенко пришел в «Спартак» в 2016 году из «Анжи». В нынешнем сезоне чемпионата России игрок провел 15 матчей, в которых забил один гол.

Ещенко: «Лимит мешает российским клубам. Он нам не нужен»