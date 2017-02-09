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    Ещенко: «Мой переход в «Спартак»? Думаю, дело в лимите»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился подробностями своего перехода в московский клуб. Россиянин выразил мнение, что попал в стан красно-белых благодаря лимиту на легионеров.

    – Вы пришли в «Спартак» в статусе свободного агента. Клуб на вас вышел, или сами себя предложили?

    – Сначала «Спартак» вышел на агентов. Потом состоялся разговор с Дмитрием Аленичевым. Он еще за год до этого хотел меня взять, что что-то не сложилось.

    – Не удивились интересу к себе? Все-таки «Спартак» предпочитает покупать игроков ликвидных, моложе 28.

    – Думаю, дело в лимите. Многие молодые, получая хороший контракт, останавливаются в росте, и у клубов порой нет большого выбора. На этом фоне, видимо, я и приглянулся. С другой стороны, упрекнуть мне себя не в чем. Статистически всегда был среди лучших по отборам, по объему работы на поле. В общем, лучше спрашивать тех, кто позвал, а не того, кого позвали.

    Напомним, Ещенко пришел в «Спартак» в 2016 году из «Анжи». В нынешнем сезоне чемпионата России игрок провел 15 матчей, в которых забил один гол.

    Ещенко: «Лимит мешает российским клубам. Он нам не нужен»

    Источник: «Советский спорт»

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    09.02.2017 01:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 февраля 2017, 16:23

      Лимит-лимит...
      Играй пока ты не побит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +201

      ajoq 9 февраля 2017, 09:52

      Переход действительно выглядел странным в свое время, но его заряженность на борьбу, борьбу до конца, вызывает уважение к игроку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 февраля 2017, 09:29

      объективно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 9 февраля 2017, 08:40

      Касячит, бывает. Но по лучше того же Макеева

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 февраля 2017, 08:03

      думаю по пьяни)

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 9 февраля 2017, 07:37

      честно сказал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 9 февраля 2017, 06:34

      при чем лимит непонятно

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 06:25

      Неликвидный Ещенко))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 9 февраля 2017, 06:12

      Да, может и лимит, но нужно играть!

      0
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 9 февраля 2017, 05:26

      Лимит лимит.... Надоел уже

      0
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