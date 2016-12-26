Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ещенко: «Лимит мешает российским клубам. Он нам не нужен»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ пагубным образом влияет на развитие игроков. По его словам, конкуренция поможет россиянам быстрее прогрессировать.

    «Сборной не знаю, а вот клубам лимит точно мешает. Он нам не нужен. Если ты сильнее – ты будешь играть. Даже если будут сильные легионеры, ты будешь расти рядом с ними.

    Я вот в «Анжи» был с Роберто Карлосом и Это’О. Раньше я их по телику только видел, а сейчас выхожу на тренировку. Сразу мотивация другая, настрой. Тот же Это’О раз десять тебя обыграет, а на 11-й ты сможешь помешать ему.

    Ты привыкаешь к этому уровню, и сам прибавляешь. А лимит – это искусственная ситуация, хотя в Англии или Германии он тоже есть, но там есть какие-то правила. Я слышал, там до определенного возраста нельзя получать крупные суммы. Это тоже правильно», – цитирует Ещенко «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2016 00:20
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 27 декабря 2016, 10:04

      лимит убрать, продумать систему с потолками зарплат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 декабря 2016, 08:07

      Ещенко против импортозамещения, не путриот, 5 колонна.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 26 декабря 2016, 05:13

      Нужен! Я помню как было без лимита..Начало двухтысячных, и в матче крылья советов-торпедо металлург...На поле не вышло ни одного россиянина. Одни негры. Не футбол а посмешище

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > turist82 26 декабря 2016, 17:49

      ага, или как Динамо с фк Москва, у Динамо ни одного россиянина в старте, продули они тот матч 1:2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 26 декабря 2016, 04:14

      Зарплата футболистов в России в месяц
      Итак, теперь самое интересное. Сколько зарабатывает состав сборной России по футболу.

      Вратари
      Лидером вратарского клуба миллионеров является — Игорь Акинфеев с суммой 2,3 (150280000 в рублях) миллиона евро, в год, играя за состав ЦСКА. Юрий Лодыгин получает 2 миллиона евро в год. Артем Ребров футболист сборной России и клуба Спартака полностью скрыл свои данные на обозрения.

      Защитники
      Самым богатым защитником России является Юрий Жирков, который получает 4 миллиона евро, затем Сергей Игнашевич с 3 миллионами и браться Березуцкие по полтора миллиона евро. Игорь Смольников, в 1 миллион евро, если подпишет новый контракт, то 2,2 миллиона евро. Среди других защитников зарплата по полтора миллиона евро.

      Полузащита
      Лидерство среди полузащитников возглавил — Игорь Денисов с 4,1 миллионами евро (30560000 в рублях), клуб Динамо, затем Глушаков Денис ровно с 3 миллионами евро, Дзагоев Алан — 1,75 миллиона евро. Играет за клуб ЦСКА, и Алексей Ионов 1,7 миллиона. Среди остальных полузащитников, то их заработная плата в год, от 1,5 до 1,1 миллиона евро в год. Интересно — если брать месячный заработок Юрия Жиркова, то футболист получает 130000 тысяч евро в месяц (9573200 в рублях).

      Нападающие
      Ну, а теперь время пришло узнать самое интересное о форвардах страны, люди которые забивают голы за нашу страну. Первое место в Александра Кокорина с зарплатой в 5,5 (368200000 в рублях), миллионов евро в год, а в месяц около 180000 тысяч евро. Артем Дзюба играет за Зенит и получает 3,4 миллиона евро. нищита - босота

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 26 декабря 2016, 04:11

      убрать лимит, пускай лучше в клубах приезжие играют, чем наши бревна-миллионеры, которые мы видим в сборной!!! а то что не шаг то рубль!или на скамейке сидят ноют, зарплаты маленькие

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 26 декабря 2016, 01:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У Ещенко куриный интеллект. Он не понимает, что без лимита, не будет играть даже за Солярис.

      -15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Zeff 26 декабря 2016, 02:52

      Ну и плати кокорину из собственного кармана зарплату за паспорт, а не из гос. бюджета

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 26 декабря 2016, 01:04

      И нах ненужен лимит,зачем создавать конкуренцию искусственно?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      TYSON95 26 декабря 2016, 00:57

      тогда твоя зарплата будет в 3 раза меньше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      life85 26 декабря 2016, 00:54

      Если бы не было лимита , то возможно мы так и не узнали бы о таком игроке как Андрей Ещенко ! ! !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 декабря 2016, 00:46

      Лимит нужен , но может менее жесткий

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG > XaXatyn 26 декабря 2016, 00:51

      На зарплаты. И действительно особенно молодым. Очень многие играть перестают достигнув определённого уровня. Давыдов например.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 