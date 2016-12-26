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Ещенко: «Лимит мешает российским клубам. Он нам не нужен»

26 декабря 2016, 00:20
15

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ пагубным образом влияет на развитие игроков. По его словам, конкуренция поможет россиянам быстрее прогрессировать.

«Сборной не знаю, а вот клубам лимит точно мешает. Он нам не нужен. Если ты сильнее – ты будешь играть. Даже если будут сильные легионеры, ты будешь расти рядом с ними.

Я вот в «Анжи» был с Роберто Карлосом и Это’О. Раньше я их по телику только видел, а сейчас выхожу на тренировку. Сразу мотивация другая, настрой. Тот же Это’О раз десять тебя обыграет, а на 11-й ты сможешь помешать ему.

Ты привыкаешь к этому уровню, и сам прибавляешь. А лимит – это искусственная ситуация, хотя в Англии или Германии он тоже есть, но там есть какие-то правила. Я слышал, там до определенного возраста нельзя получать крупные суммы. Это тоже правильно», – цитирует Ещенко «Российская газета».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Ещенко Андрей
Комментарии (15)
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XaXatyn
1482702413
Лимит нужен , но может менее жесткий
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life85
1482702889
Если бы не было лимита , то возможно мы так и не узнали бы о таком игроке как Андрей Ещенко ! ! !
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TYSON95
1482703027
тогда твоя зарплата будет в 3 раза меньше
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Михаил Шевченко
1482703478
И нах ненужен лимит,зачем создавать конкуренцию искусственно?
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Zeff
1482704221
У Ещенко куриный интеллект. Он не понимает, что без лимита, не будет играть даже за Солярис.
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Александ1982
1482714673
убрать лимит, пускай лучше в клубах приезжие играют, чем наши бревна-миллионеры, которые мы видим в сборной!!! а то что не шаг то рубль!или на скамейке сидят ноют, зарплаты маленькие
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Александ1982
1482714841
Зарплата футболистов в России в месяц Итак, теперь самое интересное. Сколько зарабатывает состав сборной России по футболу. Вратари Лидером вратарского клуба миллионеров является — Игорь Акинфеев с суммой 2,3 (150280000 в рублях) миллиона евро, в год, играя за состав ЦСКА. Юрий Лодыгин получает 2 миллиона евро в год. Артем Ребров футболист сборной России и клуба Спартака полностью скрыл свои данные на обозрения. Защитники Самым богатым защитником России является Юрий Жирков, который получает 4 миллиона евро, затем Сергей Игнашевич с 3 миллионами и браться Березуцкие по полтора миллиона евро. Игорь Смольников, в 1 миллион евро, если подпишет новый контракт, то 2,2 миллиона евро. Среди других защитников зарплата по полтора миллиона евро. Полузащита Лидерство среди полузащитников возглавил — Игорь Денисов с 4,1 миллионами евро (30560000 в рублях), клуб Динамо, затем Глушаков Денис ровно с 3 миллионами евро, Дзагоев Алан — 1,75 миллиона евро. Играет за клуб ЦСКА, и Алексей Ионов 1,7 миллиона. Среди остальных полузащитников, то их заработная плата в год, от 1,5 до 1,1 миллиона евро в год. Интересно — если брать месячный заработок Юрия Жиркова, то футболист получает 130000 тысяч евро в месяц (9573200 в рублях). Нападающие Ну, а теперь время пришло узнать самое интересное о форвардах страны, люди которые забивают голы за нашу страну. Первое место в Александра Кокорина с зарплатой в 5,5 (368200000 в рублях), миллионов евро в год, а в месяц около 180000 тысяч евро. Артем Дзюба играет за Зенит и получает 3,4 миллиона евро. нищита - босота
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turist82
1482718402
Нужен! Я помню как было без лимита..Начало двухтысячных, и в матче крылья советов-торпедо металлург...На поле не вышло ни одного россиянина. Одни негры. Не футбол а посмешище
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kykyi
1482728833
Ещенко против импортозамещения, не путриот, 5 колонна.
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hellkid
1482822250
лимит убрать, продумать систему с потолками зарплат
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