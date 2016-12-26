Ещенко: «Лимит мешает российским клубам. Он нам не нужен»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ пагубным образом влияет на развитие игроков. По его словам, конкуренция поможет россиянам быстрее прогрессировать.

«Сборной не знаю, а вот клубам лимит точно мешает. Он нам не нужен. Если ты сильнее – ты будешь играть. Даже если будут сильные легионеры, ты будешь расти рядом с ними.

Я вот в «Анжи» был с Роберто Карлосом и Это’О. Раньше я их по телику только видел, а сейчас выхожу на тренировку. Сразу мотивация другая, настрой. Тот же Это’О раз десять тебя обыграет, а на 11-й ты сможешь помешать ему.

Ты привыкаешь к этому уровню, и сам прибавляешь. А лимит – это искусственная ситуация, хотя в Англии или Германии он тоже есть, но там есть какие-то правила. Я слышал, там до определенного возраста нельзя получать крупные суммы. Это тоже правильно», – цитирует Ещенко «Российская газета».