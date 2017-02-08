Мхитарян: «Если бы думал о деньгах, то перешел бы в «Анжи», а не в «Боруссию»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян ответил на критику болельщиков дортмундской «Боруссии», которые обвинили армянского футболиста в том, что он перешел в английский клуб ради денег.

«Я не могу понять, что я сделал неправильно. Если бы я думал только о деньгах, то перешел бы из «Шахтера» в «Анжи», а не в «Боруссию». Но я этого не хотел», – цитирует хавбека Sport.de.

Напомним, что Мхитарян сменил «Боруссию» на «МЮ» летом 2016 года. В нынешнем сезоне АПЛ игрок провел 14 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.