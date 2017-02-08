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    Мхитарян: «Если бы думал о деньгах, то перешел бы в «Анжи», а не в «Боруссию»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян ответил на критику болельщиков дортмундской «Боруссии», которые обвинили армянского футболиста в том, что он перешел в английский клуб ради денег.

    «Я не могу понять, что я сделал неправильно. Если бы я думал только о деньгах, то перешел бы из «Шахтера» в «Анжи», а не в «Боруссию». Но я этого не хотел», – цитирует хавбека Sport.de.

    Напомним, что Мхитарян сменил «Боруссию» на «МЮ» летом 2016 года. В нынешнем сезоне АПЛ игрок провел 14 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2017 13:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 февраля 2017, 15:03

      Нормальные болельщики Боруссии всегда будут хорошо отзываться о нем, ведь он много результативных передач сделал и голов забил за эту команду, а кроме этого, его продали за РЕКОРДНЫЕ для Боруссии 42 млн.! И перешел он не в Баварию, а вообще в другую лигу, поэтому какие претензии могут быть?))) А идиоты всегда будут чем-то недовольны!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 февраля 2017, 14:48

      Правильно все говорит, за Боруссию он играл хорошо и хорошие деньги клубу принес. А мог бы повести себя как чьмыри вроде Диара или Пайета.

      6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 14:17

      Правильно,за анжи он и через 10 лет может поиграть.Хотя с таким хозяином,вдруг он завтра скажет что вектор опять меняется и теперь будем в водное поло играть.

      2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 8 февраля 2017, 13:36

      а что в Анжи деньги сейчас есть..

      -2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Виталич 8 февраля 2017, 13:42

      о прошлом говорит же когда играл в шахтёре что не понятного)))

      3
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