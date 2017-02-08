Серия А. «Ювентус» в гостях обыграл «Кротоне» и упрочил лидерство в турнирной таблице

В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» в гостях добился победы над «Кротоне» со счетом 2:0, дважды поразив ворота соперника во втором тайме. Голами в составе туринского клуба отметились Марио Манджукич и Гонсало Игуаин.

Таким образом, «Ювентус» набрал 57 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. Теперь туринцы опережают идущую на втором месте «Рому» на семь баллов. «Кротоне» же продолжает находиться в зоне вылета.

Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

Кротоне – Ювентус – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Манджукич, 60; 0:2 – Игуаин, 74.

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