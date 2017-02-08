Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луис Адриано: «Луческу помог моей карьере состояться»

8 февраля 2017, 11:36
5

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о том, какой вклад в его развитие внес главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. По словам бразильского форварда, румынский специалист стал для него практически вторым отцом, который помог его карьере состояться.

– Будете рады снова встретить Луческу?

– Он сильно помог моей карьере состояться. Я ведь в «Шахтер» пришел еще совсем молодым. И за все, что он сделал для меня, я ему благодарен. Но я бы не хотел, чтобы об этом много говорили перед матчем «Спартака» и «Зенита». Все-таки это историческое противостояние, которое намного шире, чем моя встреча с Луческу.

– Чему вас научил Луческу?

– Он был моим отцом. Я многого не понимал. Он успокаивал меня, объяснял, как должен двигаться нападающий, как владеть мячом. Благодаря этому я достиг того уровня, который у меня есть сейчас.

– Когда последний раз общались с Луческу?

– В ноябре. Он мне написал сообщение, и я ему перезвонил. Луческу спрашивал, как поживают мои дети, как у меня складываются дела в Милане, почему не играю.

– Я недавно говорил с Луческу о вас. Он сказал, что итальянский футбол вам не подходил.

– Наверное, Луческу прав. Мне кажется, мне дали мало возможностей проявить себя. Может быть, мои характеристики — действительно не совсем под итальянский футбол.

Напомним, что ​Луческу и Адриано вместе работали в донецком «Шахтере» в период с 2007 по 2015 год.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Адриано Луис Луческу Мирча
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ximik2093
1486543316
http://links.email/p/oaz2s Заработок на просмотре рекламы магазинов от 2000 рублей в день уделяя всего несколько минут http://links.email/p/oaz2s
Ответить
Freux
1486547351
надеюсь,что оправдает надежды болельщиков ФК Спартак
Ответить
vladimir-7
1486548572
Уже просится в Зенит, судя по его заявлению.
Ответить
Алекc
1486550145
Ждем Спартак-зенит. Будет классный матч!!!
Ответить
Главные новости
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
2
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
8
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
15
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
5
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
6
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+