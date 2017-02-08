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    Луис Адриано: «Луческу помог моей карьере состояться»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о том, какой вклад в его развитие внес главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. По словам бразильского форварда, румынский специалист стал для него практически вторым отцом, который помог его карьере состояться.

    – Будете рады снова встретить Луческу?

    – Он сильно помог моей карьере состояться. Я ведь в «Шахтер» пришел еще совсем молодым. И за все, что он сделал для меня, я ему благодарен. Но я бы не хотел, чтобы об этом много говорили перед матчем «Спартака» и «Зенита». Все-таки это историческое противостояние, которое намного шире, чем моя встреча с Луческу.

    – Чему вас научил Луческу?

    – Он был моим отцом. Я многого не понимал. Он успокаивал меня, объяснял, как должен двигаться нападающий, как владеть мячом. Благодаря этому я достиг того уровня, который у меня есть сейчас.

    – Когда последний раз общались с Луческу?

    – В ноябре. Он мне написал сообщение, и я ему перезвонил. Луческу спрашивал, как поживают мои дети, как у меня складываются дела в Милане, почему не играю.

    – Я недавно говорил с Луческу о вас. Он сказал, что итальянский футбол вам не подходил.

    – Наверное, Луческу прав. Мне кажется, мне дали мало возможностей проявить себя. Может быть, мои характеристики — действительно не совсем под итальянский футбол.

    Напомним, что ​Луческу и Адриано вместе работали в донецком «Шахтере» в период с 2007 по 2015 год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2017 11:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 8 февраля 2017, 13:35

      Ждем Спартак-зенит. Будет классный матч!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > RotBerg 8 февраля 2017, 21:13

      кстати да!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 февраля 2017, 13:09

      Уже просится в Зенит, судя по его заявлению.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 8 февраля 2017, 12:49

      надеюсь,что оправдает надежды болельщиков ФК Спартак

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      ximik2093 8 февраля 2017, 11:41

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