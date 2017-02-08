Луис Адриано: «Луческу помог моей карьере состояться»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о том, какой вклад в его развитие внес главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. По словам бразильского форварда, румынский специалист стал для него практически вторым отцом, который помог его карьере состояться.

– Будете рады снова встретить Луческу?

– Он сильно помог моей карьере состояться. Я ведь в «Шахтер» пришел еще совсем молодым. И за все, что он сделал для меня, я ему благодарен. Но я бы не хотел, чтобы об этом много говорили перед матчем «Спартака» и «Зенита». Все-таки это историческое противостояние, которое намного шире, чем моя встреча с Луческу.

– Чему вас научил Луческу?

– Он был моим отцом. Я многого не понимал. Он успокаивал меня, объяснял, как должен двигаться нападающий, как владеть мячом. Благодаря этому я достиг того уровня, который у меня есть сейчас.

– Когда последний раз общались с Луческу?

– В ноябре. Он мне написал сообщение, и я ему перезвонил. Луческу спрашивал, как поживают мои дети, как у меня складываются дела в Милане, почему не играю.

– Я недавно говорил с Луческу о вас. Он сказал, что итальянский футбол вам не подходил.

– Наверное, Луческу прав. Мне кажется, мне дали мало возможностей проявить себя. Может быть, мои характеристики — действительно не совсем под итальянский футбол.

Напомним, что ​Луческу и Адриано вместе работали в донецком «Шахтере» в период с 2007 по 2015 год.