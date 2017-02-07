Защитник «Монпелье» Хилтон стал самым возрастным игроком, забивавшим в Лиге 1 в 21-м веке

Игрок «Монпелье» Виторино Хилтон забил гол в матче с «Монако» (1:2). На момент забитого мяча ему исполнилось 39 лет и четыре месяца. Хилтон – самый возрастной футболист, отметившийся голом в Лиге 1 в 21-м веке.

В текущем сезоне футболист провел во французском чемпионате 21 матч. Гол в ворота «Монако» стал для него первым за этот футбольный год. На счету футболиста есть одна желтая карточка.

Хилтон является капитаном «Монпелье». Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.