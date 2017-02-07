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    Защитник «Монпелье» Хилтон стал самым возрастным игроком, забивавшим в Лиге 1 в 21-м веке

    Игрок «Монпелье» Виторино Хилтон забил гол в матче с «Монако» (1:2). На момент забитого мяча ему исполнилось 39 лет и четыре месяца. Хилтон – самый возрастной футболист, отметившийся голом в Лиге 1 в 21-м веке.

    В текущем сезоне футболист провел во французском чемпионате 21 матч. Гол в ворота «Монако» стал для него первым за этот футбольный год. На счету футболиста есть одна желтая карточка.

    Хилтон является капитаном «Монпелье». Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.

    Источник: Opta

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    07.02.2017 23:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 февраля 2017, 00:26

      Молодец! Профессионал!

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 февраля 2017, 00:08

      В Франции можно и в 60 лет играть ........

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > VikNMar 8 февраля 2017, 00:21

      +1

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 8 февраля 2017, 00:06

      21 век только начался. Его рекорд перебьют раз 6-7 это точно.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 8 февраля 2017, 00:03

      да уж прям как Рожже Милла

      1
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      Рейтинг: +675

      kagorich > simoron81 8 февраля 2017, 00:41

      Мне он тоже сразу вспомнился, с забитым в наши ворота мячом.

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