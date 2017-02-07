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    Боккетти: «На сбор в Испанию «Спартак» приехал не рыбу ловить и не на пляже загорать, а готовиться»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, приступивший к работе в общей группе с начала второго зимнего сбора красно-белых, рассказал, как чувствовал себя в период восстановления после травмы, наблюдая за матчами команды со стороны. Также итальянец подчеркнул, что тренировочный процесс в Испании гораздо тяжелее, нежели на стартовом сборе в ОАЭ.

    – Каррера убедил нас, что легко на сборах не будет. В Абу-Даби было непросто. А здесь, в Испании, тренировочный процесс еще тяжелее. Но мы сюда приехали не рыбу ловить и не на пляже загорать, а готовиться к весенней части сезона, которая стартует уже меньше чем через месяц.

    – Вы лишь в начале этого сбора вернулись к работе на равных с партнерами. Как себя чувствуете?

    – Сейчас все хорошо. Очень рад, что вернулся на поле и теперь смогу помогать команде. Думаю, что готов принять участие уже в ближайших контрольных матчах «Спартака». Тренировки в Эстепоне очень интенсивные, но раз справляюсь с нагрузками, которые даются на занятиях, то, значит, смогу и в игре выполнить необходимый объем работы.

    – Ваш приятель и партнер Квинси Промес, пропустив осенью несколько матчей, сказал, что ему было очень трудно наблюдать за играми с трибуны: так сильно хотелось выйти на поле. А как вы себя ощущали в период, когда восстанавливались?

    – Представьте себе, Квинси пропустил один-два матча, а я оставался вне игры с конца октября. Понимаете, каково мне было?! Если Промес испытывал тяжелые чувства даже после столь маленького перерыва, то, наверное, не стоит объяснять, как нелегко перенести такую длительную паузу, которая была у меня.

    Напомним, на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

    Источник: ФК «Спартак»

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    07.02.2017 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 21:34

      Готовьтесь лучше!

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      Рейтинг: -6

      LokoBars87 7 февраля 2017, 17:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну да,ну да насмешил.Готовится они приехали ахаха)

      -5
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