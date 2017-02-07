Боккетти: «На сбор в Испанию «Спартак» приехал не рыбу ловить и не на пляже загорать, а готовиться»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, приступивший к работе в общей группе с начала второго зимнего сбора красно-белых, рассказал, как чувствовал себя в период восстановления после травмы, наблюдая за матчами команды со стороны. Также итальянец подчеркнул, что тренировочный процесс в Испании гораздо тяжелее, нежели на стартовом сборе в ОАЭ.

– Каррера убедил нас, что легко на сборах не будет. В Абу-Даби было непросто. А здесь, в Испании, тренировочный процесс еще тяжелее. Но мы сюда приехали не рыбу ловить и не на пляже загорать, а готовиться к весенней части сезона, которая стартует уже меньше чем через месяц.

– Вы лишь в начале этого сбора вернулись к работе на равных с партнерами. Как себя чувствуете?

– Сейчас все хорошо. Очень рад, что вернулся на поле и теперь смогу помогать команде. Думаю, что готов принять участие уже в ближайших контрольных матчах «Спартака». Тренировки в Эстепоне очень интенсивные, но раз справляюсь с нагрузками, которые даются на занятиях, то, значит, смогу и в игре выполнить необходимый объем работы.

– Ваш приятель и партнер Квинси Промес, пропустив осенью несколько матчей, сказал, что ему было очень трудно наблюдать за играми с трибуны: так сильно хотелось выйти на поле. А как вы себя ощущали в период, когда восстанавливались?

– Представьте себе, Квинси пропустил один-два матча, а я оставался вне игры с конца октября. Понимаете, каково мне было?! Если Промес испытывал тяжелые чувства даже после столь маленького перерыва, то, наверное, не стоит объяснять, как нелегко перенести такую длительную паузу, которая была у меня.

Напомним, на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».