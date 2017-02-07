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  • Рахимов: «На сборах «Терек» много работает над обороной, мне не нравится, что команда не играет на ноль»

Рахимов: «На сборах «Терек» много работает над обороной, мне не нравится, что команда не играет на ноль»

7 февраля 2017, 12:31
2

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил, что его не устраивает игра команды в защите, поэтому на сборах он много времени уделяет тактическим занятиям по организации обороны. Также специалист подчеркнул, что для грозненцев важно выполнить всю запланированную работу.

– За два дня команда провела два матча. Как бы вы характеризовали их?

– Естественно, положительный результат всегда хорошо, но главное – игровая практика. Нужно сделать скидки на то, что у футболистов на сборах работа тяжелая, и состояние не оптимальное, не свежее. Результат с «Дуклой» не положительный, хотя по игре должен был быть иным. После матча с болгарской командой результат положительный, хотя есть много моментов, над которыми нам нужно еще работать. Тренировочные будни продолжаются, во вторник будет тяжелая тренировка у группы, которая не играла, 8 февраля будет еще один «шоковый» день, и 9-го числа в последний день вторых сборов сыграем с «Вардаром». В этой игре также не будет свежести, но нам нужно до конца выполнить намеченную работу, для того, чтобы потом не наверстывать.

– В конце этих сборов и на третьих акцент будет делаться на тактику и игровые схемы?

– Тактическая работа всегда присутствует, в частности, много работы над организацией игры в обороне. Здесь есть у нас проблемы, мне не нравится, что мы не играем на ноль. И те голы, которые мы пропускаем, зачастую бывают глупые, я считаю. Футбол наказывает за малейшую потерю концентрации. Мы можем это списать на усталость, но как бы то ни было, концентрацию нужно сохранять до конца.

– Впервые на сборах сыграл голкипер Евгений Городов. В каком он состоянии?

– Понятно, что долгое отсутствие игровой практики в какой-то степени сказывается на качестве игры любого футболиста. В паре эпизодов он выручил, но нужно время для полного восстановления. Мы планировали, что именно в этой игре он сыграет тайм, также тайм сыграет в следующем матче, а уже на итальянских сборах постараемся, чтобы он сыграл девяносто минут.

На данный момент «Терек» занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место. В активе грозненского клуба – 28 очков.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Рахимов Рашид
Комментарии (2)
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Borz1
1486482471
удачи
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RJM555
1486538687
Давай Рашид удачи хотим видеть тебя с Тереком на фудбольных полях Европы.......
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