Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон, который забил свой первый гол за новую команду в ходе товарищеского матча с южнокорейским «Сувон Самсунг» на сборе в Марбелье, не стал придавать победе серьезное значение.

    «Матч получился для нас очень хорошим. Мы забили три гола в первом тайме, и это нас воодушевило и позволило после перерыва играть уже более спокойно. Мы уверенно довели встречу до победы, но не будем забывать, что этот матч был товарищеским, а впереди нас ждут официальные игры, где придется гораздо сложнее.

    Первый гол в новой команде всегда придает уверенности, конечно, я доволен. Но мне предстоит в «Краснодаре» еще многому научиться. Надеюсь, что с каждой тренировкой, с каждым матчем я буду прибавлять, становиться полезнее для команды и грамотнее играть тактически», – сказал Клаэссон.

    Товарищеский матч «Краснодар» – «Сувон Самсунг» закончился со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2017 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 7 февраля 2017, 22:15

      чтоб этот гол был началом большой серии, больших успехов в КРАСНОДАРЕ................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Перекладина 7 февраля 2017, 11:48

      учиться никогда не поздно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 10:36

      Успехов!Пока не понимаю что за тренер Шалимов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11