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  • Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»

Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»

7 февраля 2017, 10:29
3

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон, который забил свой первый гол за новую команду в ходе товарищеского матча с южнокорейским «Сувон Самсунг» на сборе в Марбелье, не стал придавать победе серьезное значение.

«Матч получился для нас очень хорошим. Мы забили три гола в первом тайме, и это нас воодушевило и позволило после перерыва играть уже более спокойно. Мы уверенно довели встречу до победы, но не будем забывать, что этот матч был товарищеским, а впереди нас ждут официальные игры, где придется гораздо сложнее.

Первый гол в новой команде всегда придает уверенности, конечно, я доволен. Но мне предстоит в «Краснодаре» еще многому научиться. Надеюсь, что с каждой тренировкой, с каждым матчем я буду прибавлять, становиться полезнее для команды и грамотнее играть тактически», – сказал Клаэссон.

Товарищеский матч «Краснодар» – «Сувон Самсунг» закончился со счетом 3:0.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сувон Классон Виктор
Комментарии (3)
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Gullit 76
1486452972
Успехов!Пока не понимаю что за тренер Шалимов.
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Перекладина
1486457283
учиться никогда не поздно
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MURAD F. A.
1486494929
чтоб этот гол был началом большой серии, больших успехов в КРАСНОДАРЕ................
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