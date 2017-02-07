Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон, который забил свой первый гол за новую команду в ходе товарищеского матча с южнокорейским «Сувон Самсунг» на сборе в Марбелье, не стал придавать победе серьезное значение.

«Матч получился для нас очень хорошим. Мы забили три гола в первом тайме, и это нас воодушевило и позволило после перерыва играть уже более спокойно. Мы уверенно довели встречу до победы, но не будем забывать, что этот матч был товарищеским, а впереди нас ждут официальные игры, где придется гораздо сложнее.

Первый гол в новой команде всегда придает уверенности, конечно, я доволен. Но мне предстоит в «Краснодаре» еще многому научиться. Надеюсь, что с каждой тренировкой, с каждым матчем я буду прибавлять, становиться полезнее для команды и грамотнее играть тактически», – сказал Клаэссон.

Товарищеский матч «Краснодар» – «Сувон Самсунг» закончился со счетом 3:0.